Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 ρίχτερ προκάλεσε πανικό στην Ιαπωνία πριν την ανάκληση

Πανικός επικράτησε στην Ιαπωνία μετά από προειδοποίηση που εξέδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της χώρας για έναν σεισμό μαμούθ μεγέθους 9,9 ρίχτερ. Η είδηση αυτή, που αφορούσε έναν σεισμό πρωτοφανούς μεγέθους στην παγκόσμια ιστορία, προκάλεσε άμεση ανησυχία στους πολίτες. Ωστόσο, μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, οι αρχές ανακάλεσαν την προειδοποίηση, εξηγώντας ότι το σύστημα είχε εκτιμήσει εσφαλμένα το μέγεθος της σεισμικής δόνησης.

Η αρχική προειδοποίηση και οι συνέπειές της

Όλα ξεκίνησαν όταν το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ιαπωνίας εξέδωσε μία προειδοποίηση για έναν επικείμενο σεισμό μεγέθους 9,9 ρίχτερ. Αυτή η προειδοποίηση, που δόθηκε στις 12:40 μ.μ. τοπική ώρα, αφορούσε έναν «άνευ προηγουμένου σούπερ σεισμό» που φερόταν να είχε σημειωθεί στις Κουρίλες Νήσους στις 12:36 μ.μ.

Οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι ισχυρές δονήσεις επρόκειτο να γίνουν αισθητές σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του Χοκάιντο, του Τοχόκου και της περιοχής Κάντο. Η είδηση αυτή, για έναν σεισμό που θα ήταν ο μεγαλύτερος στην ιστορία της Ιαπωνίας και παγκοσμίως, προκάλεσε σκηνές πανικού σε όλη τη χώρα.

Η άμεση ανάκληση και οι εξηγήσεις

Η κατάσταση της ανησυχίας διήρκεσε για περίπου οκτώ λεπτά, καθώς στη συνέχεια ακολούθησε άμεση ανάκληση του μεγέθους του σεισμού. Οι αρχές προχώρησαν σε συνέντευξη Τύπου προκειμένου να απολογηθούν στους πολίτες για την εσφαλμένη ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι υπεύθυνοι εξήγησαν ότι το σύστημα είχε εκτιμήσει εσφαλμένα το μέγεθος του σεισμού κατά την έκδοση της αρχικής προειδοποίησης.

Η ανάκληση αυτή ήρθε ως ανακούφιση για τους κατοίκους που είχαν βιώσει στιγμές αγωνίας. Η εσφαλμένη εκτίμηση του μεγέθους οδήγησε σε μία γενικευμένη ανησυχία, η οποία ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε από τα πραγματικά δεδομένα.

Το πραγματικό μέγεθος των σεισμικών δονήσεων

Τελικά, ο σεισμός που σημειώθηκε είχε μέγεθος 6,9 ρίχτερ και εντοπίστηκε κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα, γύρω στις 12:39 μ.μ. Παρόλο που πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος, απέχει πολύ από την αρχική προειδοποίηση των 9,9 ρίχτερ που είχε προκαλέσει τον πανικό.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και ένας σεισμός μεγέθους 1 ρίχτερ στο Χακοντάτε του Χοκάιντο. Για αυτή τη δόνηση, δεν αναφέρθηκε καμία ισχυρή δόνηση ή κίνδυνος τσουνάμι, καθησυχάζοντας περαιτέρω τους κατοίκους της περιοχής.

Ο απόηχος της εσφαλμένης ενημέρωσης

Η αρχική προειδοποίηση για έναν υπερσεισμό μεγέθους 9,9 ρίχτερ είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σκηνές πανικού σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Οι στιγμές αυτές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τους πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την προοπτική ενός καταστροφικού γεγονότος.

Η ταχεία ανάκληση και η απολογία των αρχών συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηρεμίας, αν και η εμπειρία της εσφαλμένης ενημέρωσης άφησε πίσω της μία αίσθηση αναστάτωσης. Η εσφαλμένη εκτίμηση του συστήματος υπογράμμισε την ευαισθησία των συστημάτων προειδοποίησης και την ανάγκη για ακρίβεια σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit