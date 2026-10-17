Η Κέιτι Ζακαράια απολύθηκε από τον Λευκό Οίκο ενώ έδινε συνέντευξη

Η Κέιτι Ζακαράια απομακρύνθηκε από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου μετά από μόλις πέντε ημέρες θητείας, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε αίσθηση. Η απόλυσή της έγινε γνωστή την ώρα που η ίδια παραχωρούσε συνέντευξη σε δημοσιογράφους της Wall Street Journal, χωρίς να έχει προηγούμενη ενημέρωση για την επικείμενη απομάκρυνσή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση ενώ κατευθυνόταν προς το ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου.

Η αιφνίδια απομάκρυνση εν μέσω συνέντευξης

Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Κέιτι Ζακαράια δεν γνώριζε τίποτα για την απόλυσή της. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ την απέλυε «on air», η ίδια έδινε συνέντευξη Τύπου σε δημοσιογράφους της WSJ. Η Ζακαράια είχε δεχτεί τους δημοσιογράφους στο γραφείο της στη Δυτική Πτέρυγα, όπου τους παρέθετε τα σχέδιά της για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ξαφνικά, ο Τζέισον Μίλερ, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, χτύπησε την πόρτα της και της ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιθυμούσε να της μιλήσει. Η Ζακαράια σηκώθηκε και έφυγε από το γραφείο, χωρίς να επιστρέψει ποτέ στη θέση της ή στην ημιτελή συνέντευξή της.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και η μικρότερη θητεία

Την ίδια στιγμή που η Ζακαράια αποχωρούσε, ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθυνόταν προς το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Εκεί, αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε νωρίτερα με την εκπρόσωπό του, δηλώνοντας: «Της είπα: “Είναι αυτό για σένα, Κέιτι; Γιατί, ειλικρινά, δεν το χρειάζεσαι”».

Η θητεία της Κέιτι Ζακαράια στον Λευκό Οίκο διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες, καθιστώντας την τη βραχύτερη θητεία εκπροσώπου Τύπου που έχει καταγραφεί. Τα σχέδιά της να μετακομίσει ανατολικά από την Καλιφόρνια μαζί με την οικογένειά της πάγωσαν μετά την αιφνίδια απομάκρυνσή της. Πολλοί σύμβουλοι του Τραμπ σχολίασαν ότι η όλη ιστορία ήταν μια «απόλυτη αποτυχία».

Το επεισοδιακό ντεμπούτο και οι αντιδράσεις

Η θητεία της Ζακαράια είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής ήδη από την Τρίτη, όταν πραγματοποίησε την πρώτη της ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο. Η εμφάνισή της διήρκεσε λιγότερο από 15 λεπτά και προκάλεσε αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Το επεισοδιακό 14λεπτο ντεμπούτο της εισέπραξε αρνητικές κριτικές, ενώ μία ώρα αργότερα, η ίδια είχε δώσει μια μπερδεμένη απάντηση όταν ρωτήθηκε σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου. Οι ίδιοι οι σύμβουλοι του Τραμπ παρακολουθούσαν όλα αυτά «έντρομοι». Παρόλα αυτά, ο Τραμπ της είχε πει κατά τη διάρκεια πτήσης τους προς την Αλάσκα, ότι τα πήγε καλά.

Η αρχή της Παρασκευής και η δήλωση της Ζακαράια

Η Παρασκευή είχε ξεκινήσει για την Κέιτι Ζακαράια με την πεποίθηση ότι η θητεία της στον Λευκό Οίκο μόλις άρχιζε. Το πρωί συμμετείχε σε συνάντηση της ομάδας επικοινωνίας στην Αίθουσα Ρούζβελτ, όπου συστήθηκε στους νέους συνεργάτες της και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Σύμφωνα με παρόντα πρόσωπα, έφτασε καθυστερημένη στη συνάντηση, όταν οι θέσεις είχαν ήδη καλυφθεί, και παρέμεινε όρθια στο πίσω μέρος της αίθουσας, μέχρι να της δοθεί ο λόγος από τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ. Η ίδια δήλωσε ότι ήθελε να γνωρίσει την ομάδα και να συνεργαστεί μαζί της, ενώ οι παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι χειροκροτήθηκε. Το ίδιο απόγευμα, μετά την απομάκρυνσή της, η Ζακαράια δήλωσε στη Wall Street Journal: «Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να πραγματοποιήσω μια ενημέρωση Τύπου με τον περιορισμένο χρόνο και τις πληροφορίες που είχα στη διάθεσή μου. Στόχος μου ήταν να υπηρετήσω τον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Το παρασκήνιο της επιλογής και η δήλωση του διευθυντή επικοινωνίας

Η αστραπιαία πρόσληψη και η εξίσου γρήγορη απόλυση της Ζακαράια ήταν αποτέλεσμα της παρόρμησης του Τραμπ να φέρει δίπλα του μια πιστή τηλεοπτική του υπερασπίστρια, την οποία είχε ξεχωρίσει, χωρίς να υπολογίσει ιδιαίτερα τις υπόλοιπες απαιτήσεις της θέσης της εκπροσώπου Τύπου. Η ίδια είχε ενημερωθεί ότι θα αναλάμβανε την ενημέρωση λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την επιλογή της μέσω ανάρτησης στο Truth Social, έχοντας λιγότερο από 24 ώρες για να προετοιμαστεί.

Το όλο περιστατικό ανέδειξε το κλίμα νευρικότητας που επικρατεί στον στενό κύκλο του Τραμπ, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε δήλωσή του στο CNN, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, ανέφερε ότι «όλες αυτές οι αδιάφορες εικασίες είναι απλώς αυτό – εικασίες. Και είναι μυθοπλασία που δεν είναι καν δημιουργική. Το γεγονός είναι ότι η Κέιτι ανέλαβε μια πολύ σημαντική δουλειά και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Πρόεδρο καθώς μεταβαίνει σε έναν νέο ρόλο. Είναι μια καταπληκτική συμπαίκτρια και τρομερό ταλέντο». Η Ζακαράια, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε ότι «ήταν τιμή» να εργαστεί για τον Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: «Μακάρι περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούσαν. Κανείς δεν θα κάνει ποτέ την Αμερική μεγάλη με τον τρόπο που το έκανε και συνεχίζει να το κάνει εκείνος».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos