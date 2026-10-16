Συμφωνία Τραμπ με τη Μόσχα για το ντίζελ προκαλεί αντιδράσεις και προβληματισμό στην ΕΕ

Η αμερικανορωσική ενεργειακή συμφωνία για το ντίζελ έχει προκαλέσει νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με την Ουκρανία, ενώ παράλληλα δημιουργεί προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επαναφορά ρωσικών ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών στις ενεργειακές συναλλαγές, δοκιμάζει εκ νέου τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη προς την Ουκρανία και την αποφυγή μιας βαθύτερης ρήξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία και οι όροι της

Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας αφορά την επαναφορά ρωσικών ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Αυτή η κίνηση συνοδεύεται από τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών στις ενεργειακές συναλλαγές, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση ρωσικών ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές κατά τους τελευταίους μήνες του έτους 2026. Οι σχετικές διευκολύνσεις εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν σε ισχύ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, πιθανώς έως και τον Απρίλιο του 2027.

Οι θέσεις της Ουάσιγκτον

Η αμερικανική πλευρά προβάλλει συγκεκριμένα επιχειρήματα για να δικαιολογήσει την απόφασή της να προχωρήσει σε αυτή την ενεργειακή συμφωνία με τη Μόσχα. Βασικό επιχείρημα αποτελεί η ενίσχυση της προσφοράς καυσίμων στην παγκόσμια αγορά, με απώτερο στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει οικονομικά και ενεργειακά κίνητρα, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιστροφή της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ως ένας τρόπος για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Η αντίδραση του Κιέβου

Για την Ουκρανία, το ζήτημα της αμερικανορωσικής συμφωνίας είναι πολύ ευρύτερο από ένα απλό θέμα της αγοράς ενέργειας. Το Κίεβο εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς τα έσοδα που προέρχονται από τις εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων αποτελούν μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη Ρωσία.

Την ίδια περίοδο, η Ουκρανία καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει τις ενεργειακές και βιομηχανικές δυνατότητες της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Η ουκρανική ηγεσία φοβάται ότι η χαλάρωση των περιορισμών θα προσφέρει στη Μόσχα σημαντικά οικονομικά οφέλη, χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες παραχωρήσεις είτε στο στρατιωτικό είτε στο διπλωματικό πεδίο.

Η δοκιμασία των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι

Η συμφωνία για τα καύσιμα έχει εξελιχθεί σε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Κιέβου. Οι σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δοκιμάζονται εκ νέου εξαιτίας αυτής της εξέλιξης.

Η ένταση στις σχέσεις τους ενισχύθηκε περαιτέρω από τις δημόσιες επικρίσεις που απηύθυνε ο Τραμπ προς τον Ζελένσκι. Οι επικρίσεις αυτές αφορούσαν τις ουκρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο ρωσικά διυλιστήρια, προσθέτοντας ένα ακόμη σημείο τριβής μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο ρόλος και οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συζητήσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι σημερινές διαβουλεύσεις, που διεξάγονται στις 16 Οκτωβρίου, έχουν κεντρικό θέμα την επόμενη ημέρα και τον τρόπο διαχείρισης αυτής της νέας κατάστασης.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προβληματισμών βρίσκονται η συνεχής στήριξη προς την Ουκρανία, η κάλυψη των αμυντικών της αναγκών, η προστασία των ενεργειακών υποδομών της χώρας, καθώς και η προετοιμασία για τον επερχόμενο χειμώνα. Η Ευρώπη καλείται να βρει μια ισορροπία, διατηρώντας τη στήριξή της στο Κίεβο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποφύγει μια βαθύτερη ρήξη με την Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από: Topontiki