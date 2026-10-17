Ο Τραμπ «παγώνει» νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την αναστολή εφαρμογής του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Για την κίνηση αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής νομοθεσίας, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων.

Η αναστολή των κυρώσεων και η επίκληση του εθνικού συμφέροντος

Με το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την εφαρμογή σειράς οικονομικών κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων. Αυτά τα μέτρα προβλέπονταν από τη νομοθεσία την οποία ο ίδιος είχε υπογράψει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε χρήση μιας πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στην ίδια τη νομοθεσία, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεί συγκεκριμένα μέτρα από την εφαρμογή τους. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η εξαίρεση εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο για την απόφασή του, ενώ η αναστολή των κυρώσεων θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ο ίδιος ή οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές αποφασίσουν ότι απαιτούνται νέες ενέργειες.

Το περιεχόμενο του νομοθετήματος και οι στόχοι του

Το νομοθέτημα, που φέρει το όνομα του εκλιπόντος Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, είχε εγκριθεί με ευρείες διακομματικές πλειοψηφίες. Η έγκρισή του είχε γίνει τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, αναδεικνύοντας την αρχική συναίνεση για την ενίσχυση των πιέσεων στη Ρωσία.

Βασικός στόχος του νομοθετήματος ήταν να περιοριστούν οι οικονομικοί πόροι που αξιοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό θα επιτυγχανόταν μέσω αυστηρότερων κυρώσεων σε ρωσικά οικονομικά συμφέροντα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δραστηριότητες που συνδέονται με την ενέργεια. Το πακέτο περιλάμβανε επίσης μέτρα κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετων δασμών σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου λαμβάνεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 60 τραυματίες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πληγέντων περιοχών. Στο μέτωπο του Ντονέτσκ, η Μόσχα ανακοινώνει νέα εδαφικά κέρδη, γεγονός που υπογραμμίζει την εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Η αντίδραση και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εγκρίνει προσωπικά τη νομοθεσία μόλις τον προηγούμενο μήνα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η αναστολή δεν καταργεί το σύνολο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί προηγουμένως στη Ρωσία, αλλά αναστέλλει αποκλειστικά την εφαρμογή των συγκεκριμένων νέων μέτρων που είχαν ψηφιστεί πρόσφατα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε ενθαρρύνει τους Αμερικανούς νομοθέτες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση της νομοθεσίας αυτής, τονίζοντας τη σημασία της για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Η αναστολή των νέων κυρώσεων έρχεται έτσι σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από την προηγούμενη έγκριση του νομοθετήματος και τη στάση του Ουκρανού προέδρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki