Ο Ζελένσκι ζητά 70 δισ. ευρώ από την ΕΕ εν μέσω προειδοποιήσεων του ΔΝΤ

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό λογαριασμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από την ΕΕ τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης βοήθειας για το έτος 2027. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω της διόγκωσης των δημοσίων δαπανών και του χρέους.

Οι οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και το αίτημα Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στους Ευρωπαίους ηγέτες τις συνολικές οικονομικές ανάγκες της χώρας του για το 2027, οι οποίες υπολογίζονται σε 155 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετη ευρωπαϊκή στήριξη, με στόχο την άμυνα και τη συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας.

Το αίτημα αυτό έρχεται να προστεθεί στις ήδη υφιστάμενες μεγάλες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Μεταξύ αυτών των δεσμεύσεων συγκαταλέγεται και το δανειακό πρόγραμμα ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά την περίοδο 2026–2027. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν την πολιτική τους δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου, ωστόσο δεν ελήφθη απόφαση για την παροχή των επιπλέον 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας το ζήτημα της χρηματοδότησης ανοιχτό.

Η προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Την ίδια περίοδο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξέδωσε μια προειδοποίηση, επισημαίνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από την αύξηση των δημοσίων δαπανών και του χρέους. Η προειδοποίηση αυτή αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία, δεδομένου του ρόλου του ΔΝΤ ως θεσμού στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν καθοριστική επιρροή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο μέτοχο του ΔΝΤ και διαθέτουν ουσιαστικό δικαίωμα βέτο στις σημαντικότερες αποφάσεις του οργανισμού. Η προειδοποίηση του ΔΝΤ προς τους Ευρωπαίους, ότι οι αυξανόμενες δαπάνες και ο δανεισμός τους δεν μπορούν να συνεχίζονται χωρίς σοβαρές συνέπειες, συμπίπτει χρονικά με την απομάκρυνση της κυβέρνησης Τραμπ από την ευρωπαϊκή γραμμή στο ουκρανικό ζήτημα.

Διατλαντική διαφωνία και δημοσιονομικοί κίνδυνοι

Η χρονική σύμπτωση του αιτήματος του Ουκρανού προέδρου και της προειδοποίησης του ΔΝΤ φωτίζει ένα πρόβλημα που γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να αγνοηθεί. Παρόλο που το ΔΝΤ δεν αποδίδει άμεσα στην Ουκρανία τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ευρώπης, η προειδοποίησή του αποκτά ιδιαίτερο βάρος μέσα στη διευρυνόμενη διατλαντική διαφωνία για το μέλλον του πολέμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερες οικονομικές και στρατιωτικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν έχει εξασφαλίσει ούτε τους απαραίτητους πόρους για τη μακροχρόνια χρηματοδότησή τους, ούτε μια σαφή στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο. Η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική δέσμευση και στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία.

Το αβέβαιο μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει έναν πόλεμο του οποίου ούτε η διάρκεια ούτε η τελική έκβαση μπορούν να προβλεφθούν. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου οι οικονομικές υποχρεώσεις δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, καθιστώντας τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων ιδιαίτερα πολύπλοκους. Το ζήτημα της χρηματοδότησης παραμένει ανοιχτό, αναδεικνύοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki