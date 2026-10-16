Σύνοδος κορυφής ΕΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μεταναστευτικό

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται σήμερα, Παρασκευή, κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η διαχείριση του μεταναστευτικού. Οι συνομιλίες διεξάγονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Προηγήθηκαν διαφωνίες σχετικά με το ενεργειακό κόστος και τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες στην επίτευξη κοινών αποφάσεων.

Ευρωπαϊκή ασφάλεια και η στήριξη στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να απευθύνει αίτημα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συνέχιση και ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των κρίσιμων υποδομών της χώρας, ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Η ευρωπαϊκή στήριξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα λόγω των τελευταίων κινήσεων της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα και των εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να διατηρήσουν τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα αναζητούν μια κοινή γραμμή για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται επίσης οι υβριδικές επιθέσεις, οι οποίες αποδίδονται στη Ρωσία. Επιπλέον, εξετάζεται η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Το μεταναστευτικό στην ατζέντα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική κατά τη Σύνοδο Κορυφής. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν εκφράσει την ανάγκη για αποτελεσματικότερες διαδικασίες επιστροφής των ατόμων που δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ζήτημα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της ημερήσιας διάταξης, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες και τις προτεραιότητες πολλών χωρών.

Η ελληνική πρόταση για «κόμβους επιστροφής»

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μεταναστευτικό, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε μια ομάδα χωρών που προωθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Μαζί με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, η Ελλάδα υποστηρίζει τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» (return hubs) σε τρίτες χώρες.

Οι προτεινόμενοι «κόμβοι επιστροφής» θα αποτελούν δομές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις δομές θα μπορούν να μεταφέρονται άτομα που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής, υπό την αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές ήδη προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων δομών. Ωστόσο, τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Διαφωνίες για τη μεταναστευτική πολιτική

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η απόφαση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία να προχωρήσει στη νομιμοποίηση μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής. Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομόλογός της Μέτε Φρεντέρικσεν έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την πολιτική της Μαδρίτης. Η Ισπανία, από την πλευρά της, αναμένεται να υπερασπιστεί την πολιτική της.

Η κυβέρνηση της Μαδρίτης επικαλείται, μεταξύ άλλων, τη μείωση κατά 74% των αφίξεων στην ατλαντική μεταναστευτική διαδρομή. Τη μείωση αυτή την αποδίδει εν μέρει στην επιτυχημένη συνεργασία της με τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki