Ο Έλον Μασκ και η Tesla παρουσίασαν το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο

Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla, παρουσίασε το νέο Tesla Roadster, ένα ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο που φέρεται να διαθέτει τη δυνατότητα πτήσης. Όσοι βρέθηκαν στην ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας έγιναν μάρτυρες του πρώτου ιπτάμενου αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να απογειώνεται και να πραγματοποιεί άλματα στον αέρα. Η παραγωγή του νέου αυτού μοντέλου, που συνδυάζει την οδήγηση στον δρόμο με τη δυνατότητα πτήσης, προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028.

Οι πρωτοποριακές δυνατότητες του Roadster

Ο Έλον Μασκ υποστήριξε πως το νέο Tesla Roadster, ένα διθέσιο σπορ μοντέλο, μπορεί να επιταχύνει από 0 στα 96 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ειδικών μηχανισμών που προσφέρουν ώθηση. Ο Μασκ φιλοδοξεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους και τους αιθέρες το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο θα συνδυάζει την οδήγηση στο έδαφος με την ικανότητα πτήσης.

Παρόλο που το όχημα επέδειξε τις δυνατότητές του για σύντομα άλματα στον αέρα, η ικανότητά του να πετάει με διάρκεια και σε μεγάλες αποστάσεις παραμένει αναπόδεικτη. Ο ίδιος ο Μασκ έχει αναγνωρίσει ότι η επιτυχία του εγχειρήματος δεν είναι δεδομένη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. Το εννοώ. Πιθανότατα θα λειτουργήσει, αλλά αν δεν λειτουργήσει, βρισκόμαστε σε ασφαλή απόσταση».

Η εντυπωσιακή επίδειξη στο Τέξας

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στις εγκαταστάσεις της SpaceX, το Roadster πραγματοποίησε μια σειρά από εντυπωσιακές κινήσεις. Το όχημα φάνηκε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του για να ανέβει σε μια απότομη ράμπα και να παραμείνει ανάποδα. Στη συνέχεια, αποκολλήθηκε από τη ράμπα, εκτέλεσε μια περιστροφή στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια πίδακα αέρα.

Σε άλλο σημείο της επίδειξης, το αυτοκίνητο χρησιμοποίησε τους ίδιους μηχανισμούς για να περάσει πάνω από μια σειρά αυτοκινήτων Tesla που ήταν σταθμευμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Αμέσως μετά, με τη βοήθεια των πίδακων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του, επιτάχυνε με στόχο να φτάσει από στάση τα 96 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, επιδεικνύοντας την ταχύτητά του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέτρα ασφαλείας

Ο Έλον Μασκ εξήγησε ότι το νέο Roadster διαθέτει 10 ακροφύσια και αυτό που περιέγραψε ως «δεξαμενές αέρα εξαιρετικά υψηλής πίεσης». Αυτό το προηγμένο σύστημα προορίζεται να προσφέρει την απαραίτητη ώθηση τόσο κατά την πτήση στον αέρα όσο και κατά την επιτάχυνση του αυτοκινήτου στο έδαφος. Η τεχνολογία αυτή περιγράφηκε από τον επικεφαλής της Tesla ως «το αποτέλεσμα αυτού που συμβαίνει όταν συνεργάζονται η καλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στον κόσμο και η καλύτερη εταιρεία πυραύλων στον κόσμο», υπογραμμίζοντας τη συνέργεια μεταξύ των δύο εταιρειών του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το αυτοκίνητο δεν είχε οδηγό. Ο Μασκ διευκρίνισε πως αυτή η απόφαση ελήφθη «για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα σκοτώσουμε κανέναν», τονίζοντας την προσοχή που δόθηκε στην ασφάλεια κατά την επίδειξη των πρωτοποριακών δυνατοτήτων του οχήματος. Παρά την εντυπωσιακή επίδειξη, δεν έχει αποδειχθεί ότι το Roadster μπορεί να πραγματοποιεί παρατεταμένες πτήσεις, πέρα από σύντομα άλματα στον αέρα.

Με πληροφορίες από: Newsit