Πυροβολισμοί στο Όρεγκον: Δασκάλα και πατέρας παιδιών ακινητοποίησαν τον 16χρονο δράστη

Σκηνές απίστευτου ηρωισμού καταγράφηκαν σε δημοτικό σχολείο του Όρεγκον, όπου ένας 16χρονος έσπειρε τον θάνατο, σκοτώνοντας με το όπλο του τρεις μαθητές και μία δασκάλα. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, στο δημοτικό σχολείο Silver Rail στην πόλη Μπεντ. Καθοριστικό ρόλο στο να μην θρηνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα θύματα από τους πυροβολισμούς, έπαιξαν τόσο ο πατέρας δύο μαθητριών που τον εξουδετέρωσε, όσο και μία δασκάλα που προσπάθησε να τον αφοπλίσει.

Η φονική εισβολή στο σχολείο

Η τραγωδία έλαβε χώρα την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, σε ένα δημοτικό σχολείο του Όρεγκον, το Silver Rail Elementary School στην πόλη Μπεντ. Εκείνη την ώρα, στο σχολείο ακούγονταν γέλια, χαρούμενες φωνές και παιχνίδια, όπως αναφέρεται. Ο 16χρονος δράστης, Γκρίφιν Τζ., ο οποίος φοιτούσε παλιότερα στο συγκεκριμένο ίδρυμα, άρπαξε το όπλο του και εισέβαλε στο κτίριο.

Ο ανήλικος ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και μία δασκάλα. Η ενέργεια του 16χρονου προκάλεσε πανικό και θρήνο στην τοπική κοινότητα.

Η παρέμβαση του πατέρα των μαθητριών

Σημαντικό ρόλο στην εξουδετέρωση του δράστη έπαιξε ένας πατέρας δύο μαθητριών του σχολείου. Ο άνδρας αυτός είδε τον 16χρονο να πυροβολεί ένα αυτοκίνητο έξω από το σχολείο και άρχισε να παρακολουθεί τις ύποπτες κινήσεις του. Ακολούθησε τον ανήλικο μέσα στο κτίριο, όπου εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές.

Εν τέλει, ο πατέρας εξουδετέρωσε τον δράστη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σορός του 16χρονου βρέθηκε λίγη ώρα μετά. Ο «ήρωας», όπως χαρακτηρίστηκε, είχε στην κατοχή του ένα πιστόλι διαμετρήματος 0,40 ιντσών, το οποίο ήταν νόμιμα στο όχημά του. Αφού ολοκλήρωσε την πράξη του, κάλεσε τη μητέρα του και της αφηγήθηκε όσα έζησε, λέγοντας συντετριμμένος: «Τον κοίταξα κατάματα, πυροβόλησα και τον σκότωσα, μαμά».

Η ηρωική πράξη της δασκάλας

Παράλληλα με την παρέμβαση του πατέρα, μία δασκάλα επέδειξε επίσης απίστευτο θάρρος. Η εκπαιδευτικός ήρθε αντιμέτωπη με τον δράστη μέσα στην αίθουσα όπου έχασαν τη ζωή τους τα τρία παιδιά και ο δάσκαλος. Οι δύο τους πάλεψαν στο πάτωμα, με τη δασκάλα να προσπαθεί να απομακρύνει την καραμπίνα από τα χέρια του 16χρονου, σύμφωνα με το BBC.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πάλης, παρενέβη ο πατέρας, ο οποίος και πυροβόλησε τον ανήλικο, σκοτώνοντάς τον. Η δασκάλα δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό. Ωστόσο, οι ενέργειές της θεωρούνται καθοριστικές, καθώς «σχεδόν σίγουρα βοήθησε να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία», όπως δήλωσε αργότερα ο αρχηγός της αστυνομίας.

Οι δηλώσεις της αστυνομίας

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, προέβη σε δηλώσεις την Παρασκευή, μία ημέρα μετά το τραγικό συμβάν. Τόνισε ότι οι ενέργειες τόσο της εκπαιδευτικού όσο και του πατέρα που μπήκε στο σχολείο ήταν ηρωικές και συνέβαλαν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Ο Κραντς υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης αντίδρασης των δύο ατόμων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της κοινότητας προς τους δύο ήρωες. «Σε όσους έδειξαν θάρρος μπροστά σε αυτή τη βία και παρενέβησαν για να μην εξελιχθεί αυτή η τραγωδία σε κάτι ακόμη χειρότερο, τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάικ Κραντς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην αποτροπή ενός μεγαλύτερου μακελειού.

Με πληροφορίες από: Newsit