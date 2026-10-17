Νέες καταγγελίες για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Νέο υλικό σχετικά με την υπόθεση της πρώην πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Έρικ Ντίτερς. Ο δωρητής του κινήματος MAGA, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για την κατοχή ιδιαίτερα επιβαρυντικής τηλεφωνικής συνομιλίας, δημοσίευσε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Το υλικό περιλαμβάνει συνομιλία του ίδιου με τον Τζόναθαν Κονσταντίν, επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος των Republicans Overseas, καθώς και σειρά βίντεο με νέες καταγγελίες.

Η δημοσιοποίηση του νέου υλικού

Ο Έρικ Ντίτερς προχώρησε στη δημοσιοποίηση του υλικού μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα X. Το δημοσιευμένο υλικό περιλαμβάνει ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ο Ντίτερς συνομιλεί με τον Τζόναθαν Κονσταντίν. Ακολούθησε η δημοσίευση μιας σειράς από βίντεο, όπου οι δύο άνδρες συζητούν εκτενώς γύρω από το θέμα της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Ελλάδα.

Στις συζητήσεις αυτές, ο Κονσταντίν προέβη σε σειρά νέων καταγγελιών, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες πληροφορίες που είχε αναφέρει ο Ντίτερς. Η δημοσιοποίηση αυτή έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα μετά τις αρχικές δηλώσεις του Ντίτερς σχετικά με την κατοχή επιβαρυντικού υλικού.

Στο επίκεντρο οι καταγγελίες του Κονσταντίν

Στο επίκεντρο των όσων υποστηρίζει ο Τζόναθαν Κονσταντίν βρίσκονται σοβαρές καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ο Κονσταντίν αναφέρθηκε στον ρόλο του Χρήστου Μαραφάτσου στο περιβάλλον της πρώην πρέσβεως.

Οι ισχυρισμοί του Κονσταντίν περιλαμβάνουν επίσης φερόμενες διασυνδέσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ) και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Ο ίδιος έκανε λόγο για πρόσβαση που φέρονται να είχαν πρόσωπα συνδεόμενα με κινεζικά και ιρανικά συμφέροντα στο περιβάλλον της πρώην πρέσβεως των ΗΠΑ.

Ο ρόλος του Χρήστου Μαραφάτσου

Ο Τζόναθαν Κονσταντίν υποστηρίζει ότι ο Χρήστος Μαραφάτσος, τον οποίο περιγράφει ως στενό συνεργάτη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο Μαραφάτσος φέρεται να είχε πρόσβαση ακόμη και στο διαβαθμισμένο υπηρεσιακό τηλέφωνο της πρώην πρέσβεως.

Σύμφωνα με τον Κονσταντίν, αυτή η πρόσβαση φέρεται να έγινε χωρίς ο Χρήστος Μαραφάτσος να διαθέτει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση ασφαλείας για τέτοιου είδους πληροφορίες. Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας και πρωτοκόλλων εντός του περιβάλλοντος της πρεσβείας.

Προηγούμενες δηλώσεις του Έρικ Ντίτερς

Μόλις μία ημέρα πριν τη δημοσιοποίηση του νέου υλικού, ο Έρικ Ντίτερς είχε ισχυριστεί ότι διαθέτει μια ηχογράφηση διάρκειας δεκαέξι λεπτών από την Ελλάδα. Κατά την εκτίμησή του, οι πληροφορίες που περιέχονταν σε αυτή την ηχογράφηση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή πολιτική κρίση στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στο CNN, ο Ντίτερς είχε φτάσει στο σημείο να υποστηρίξει ότι το περιεχόμενο της ηχογράφησης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην πτώση της κυβέρνησης Τραμπ. Είχε επίσης αναφερθεί σε πιθανές επιπτώσεις για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας το βάρος των πληροφοριών που ισχυριζόταν ότι κατείχε.

Η υπόθεση της αποπομπής από την Ελλάδα

Οι συζητήσεις μεταξύ του Έρικ Ντίτερς και του Τζόναθαν Κονσταντίν, όπως αυτές καταγράφηκαν στα δημοσιευμένα βίντεο, περιστρέφονται γύρω από το θέμα της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Ελλάδα. Οι νέες καταγγελίες που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών προσθέτουν νέα στοιχεία στην εν λόγω υπόθεση.

Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Ντίτερς αναδεικνύει μια σειρά από ισχυρισμούς που αφορούν την περίοδο της θητείας της Γκίλφοϊλ και τις συνθήκες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβεως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis