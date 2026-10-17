Μεξικό: 158 χρόνια κάθειρξης στους δολοφόνους των τριών σέρφερ

Δικαστήριο στο Μεξικό καταδίκασε χθες σε κάθειρξη 158 ετών και εννέα μηνών τον καθένα από τους τρεις κατηγορουμένους για τη δολοφονία δύο αυστραλών σέρφερ και του αμερικανού φίλου τους. Το έγκλημα είχε διαπραχθεί τον Απρίλιο του 2024, στην Ενσενάδα, στις ακτές του Ειρηνικού. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη οργή στις χώρες καταγωγής των τριών ανδρών.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Χθες, ένα δικαστήριο στο Μεξικό επέβαλε βαριές ποινές στους τρεις κατηγορουμένους για τη δολοφονία των τριών σέρφερ. Συγκεκριμένα, ο καθένας από τους δράστες καταδικάστηκε σε κάθειρξη 158 ετών και εννέα μηνών. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ενοχή των τριών Μεξικανών, η οποία είχε κριθεί στις 9 Οκτωβρίου.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει αρχικά την επιβολή ποινής 210 ετών κάθειρξης για τον καθένα από τους κατηγορουμένους. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελική αρχή είχε υπογραμμίσει ότι οι τρεις ξένοι δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν καμία αντίσταση. Μάλιστα, είχε αναφερθεί ότι ένας από τους κατηγορουμένους καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων.

Τα θύματα και ο τόπος της τραγωδίας

Τα θύματα της φονικής επίθεσης ήταν δύο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ Ρόμπινσον, 30 ετών, και ο Κάλουμ Ρόμπινσον, 33 ετών, καθώς και ο αμερικανός φίλος τους, Κάρτερ Ρόουντ, επίσης 30 ετών. Οι τρεις άνδρες δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε μια απομονωμένη παραλία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ενσενάδα, μια περιοχή που βρίσκεται στις ακτές του Ειρηνικού, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Η επιλογή αυτής της απομονωμένης τοποθεσίας για την κατασκήνωσή τους αποδείχθηκε μοιραία για τους τρεις σέρφερ.

Οι συνθήκες της δολοφονίας

Τα πτώματα των τριών σέρφερ ανακαλύφθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους. Οι αρχές εντόπισαν τις σορούς τους σε ένα απομακρυσμένο πηγάδι, γεγονός που δυσχέρανε τις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι και οι τρεις είχαν τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια, επιβεβαιώνοντας τον βίαιο τρόπο του θανάτου τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, όλοι τους Μεξικανοί, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν στους τουρίστες μετά από μια απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, πέταξαν τα πτώματα των θυμάτων στο απομακρυσμένο πηγάδι, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος.

Η κατάσταση στην Μπάχα Καλιφόρνια

Η Μπάχα Καλιφόρνια, η πολιτεία όπου συνέβη το φονικό, θεωρείται μία από τις πιο βίαιες περιοχές του Μεξικού. Η περιοχή μαστίζεται από το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας. Ωστόσο, είναι σπάνιο τα καρτέλ να βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες, κάνοντας την συγκεκριμένη υπόθεση να ξεχωρίζει.

Οι δολοφονίες των δύο Αυστραλών και του Αμερικανού σέρφερ προκάλεσαν εκτεταμένη οργή και ανησυχία στις χώρες καταγωγής τους, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ταξιδιώτες σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού, παρά την γενική τάση να μην στοχοποιούνται οι τουρίστες από τις εγκληματικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki