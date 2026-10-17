Φονική επίθεση σε γηροκομείο στη Γερμανία: Μια νεκρή και δύο τραυματίες

Μια φονική επίθεση έλαβε χώρα χθες Παρασκευή σε γηροκομείο της Γερμανίας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό δύο άλλων. Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ένας 72χρονος τρόφιμος του ιδρύματος, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Όλφεν, η οποία βρίσκεται κοντά στο Ντόρτμουντ.

Η επίθεση στην καφετέρια του ιδρύματος

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση εκτυλίχθηκε εντός της καφετέριας του γηροκομείου, ενός χώρου όπου οι τρόφιμοι συνήθως συγκεντρώνονται για κοινωνικές δραστηριότητες και γεύματα. Ο 72χρονος τρόφιμος φέρεται να μαχαίρωσε τρεις γυναίκες, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και αναστάτωση. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα χθες Παρασκευή, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές και ιατρικές αρχές στην περιοχή του Όλφεν.

Η πόλη Όλφεν, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ντόρτμουντ, βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του φρικτού αυτού συμβάντος. Η επίθεση μέσα σε ένα περιβάλλον που προορίζεται για την ασφαλή διαβίωση και φροντίδα ηλικιωμένων, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των ιδρυμάτων αυτών.

Οι τραγικές συνέπειες για τα θύματα

Από την επίθεση, μια 86χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η άτυχη ηλικιωμένη βρήκε τραγικό θάνατο στον χώρο της καφετέριας, όπου δέχθηκε τα χτυπήματα. Η απώλεια της ζωής της 86χρονης αποτελεί την πιο οδυνηρή συνέπεια της επίθεσης που σημειώθηκε στο γηροκομείο.

Εκτός από την 86χρονη, δύο ακόμη γυναίκες, ηλικίας 83 και 81 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή, γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Η άμεση σύλληψη του 72χρονου δράστη

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό. Με την άφιξή τους, προχώρησαν στη σύλληψη του 72χρονου τρόφιμου, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της επίθεσης. Ο ηλικιωμένος άνδρας δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από τους αστυνομικούς, διευκολύνοντας έτσι το έργο τους.

Ο 72χρονος κρατείται πλέον από τις αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η ιδιότητά του ως τρόφιμου του γηροκομείου αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της έρευνας, καθώς οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν το πλαίσιο εντός του οποίου συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός.

Το αδιευκρίνιστο κίνητρο της πράξης

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο που οδήγησε τον 72χρονο στην φονική αυτή επίθεση παραμένει εντελώς αδιευκρίνιστο. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τους λόγους που ώθησαν τον δράστη να προβεί σε αυτή την ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού και να αποκαλυφθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακρίσεις και τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να προσδιορίσουν τι ακριβώς οδήγησε σε αυτή την τραγωδία εντός του γηροκομείου στο Όλφεν. Η απουσία σαφούς κινήτρου προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση, καθιστώντας την έρευνα πιο απαιτητική για τις διωκτικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki