Ο πρόεδρος της Χιλής στη Βολιβία μετά από 71 χρόνια για συνομιλίες

Ο Χιλιανός πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ πραγματοποίησε την Παρασκευή μια ιστορική επίσκεψη στη Βολιβία, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους της Χιλής στη χώρα εδώ και 71 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Καστ συναντήθηκε με τον Βολιβιανό ομόλογό του, Ροδρίγο Πας, στο προεδρικό μέγαρο της Λα Πας, όπου διεξήχθησαν συνομιλίες με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η ιστορική επίσκεψη και οι δηλώσεις

Η επίσκεψη του Χιλιανού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Βολιβία αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Χιλιανού προέδρου στη χώρα μετά από 71 ολόκληρα χρόνια. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Παρασκευή για συνομιλίες στην πρωτεύουσα Λα Πας, επιδιώκοντας να γεφυρώσουν τις ιστορικές διαφορές που έχουν επηρεάσει τις σχέσεις των δύο εθνών.

Μετά την υπογραφή διμερών συμφωνιών στο προεδρικό μέγαρο, ο Χιλιανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα σταματάμε να γυρίζουμε την πλάτη ο ένας στον άλλον». Ο Καστ τόνισε ότι οι δύο χώρες θα επιδιώξουν την «πλήρη εξομάλυνση» των σχέσεών τους, παρά τις μακροχρόνιες διπλωματικές διαφωνίες που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.

Οι διπλωματικές σχέσεις και το παρελθόν

Οι σχέσεις μεταξύ Βολιβίας και Χιλής έχουν χαρακτηριστεί από διπλωματικές εντάσεις επί δεκαετίες. Συγκεκριμένα, οι δύο χώρες διατηρούν μόνο προξενικές σχέσεις από το 1978. Αυτή η κατάσταση προέκυψε αφότου η Βολιβία δεν κατάφερε να διαπραγματευτεί την πρόσβασή της στον Ειρηνικό Ωκεανό, ένα ζήτημα που αποτελεί πηγή διαφωνίας εδώ και πολλά χρόνια.

Η απώλεια της ακτογραμμής της Βολιβίας από τη Χιλή κατά τη διάρκεια πολέμου τον 19ο αιώνα αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αυτής της ιστορικής διαφωνίας. Ωστόσο, ο Βολιβιανός πρόεδρος Ροδρίγο Πας υπογράμμισε ότι αυτή η «ιστορία» δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη και την πρόοδο των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Το κάλεσμα για το μέλλον και οι τομείς συνεργασίας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενδυνάμωση των δεσμών, ο Χιλιανός πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ απηύθυνε πρόσκληση στον Βολιβιανό ομόλογό του, Ροδρίγο Πας, να επισκεφθεί τη Χιλή. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, συνεχίζοντας τον διάλογο που ξεκίνησε στη Βολιβία.

Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν επίσης συγκεκριμένα σχέδια για στενότερη συνεργασία σε διάφορους τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, την ενέργεια, καθώς και την ψηφιακή συνδεσιμότητα, δείχνοντας τη βούληση για πρακτικά βήματα προς την ενίσχυση της συνεργασίας.

Η προηγούμενη επίσκεψη και οι δεσμοί

Η τελευταία φορά που πρόεδρος της Χιλής πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Βολιβία ήταν το 1955. Τότε, ο Κάρλος Ιμπάνιες ντελ Κάμπο ήταν ο Χιλιανός πρόεδρος που επισκέφθηκε τη χώρα. Στον προεδρικό θώκο της Βολιβίας εκείνη την εποχή βρισκόταν ο Βίκτορ Πας Εστενσόρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βίκτορ Πας Εστενσόρο ήταν θείος του πατέρα του σημερινού αρχηγού του κράτους της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας. Αυτή η ιστορική σύνδεση υπογραμμίζει τους μακροχρόνιους δεσμούς, ακόμη και σε οικογενειακό επίπεδο, μεταξύ των δύο χωρών.

Κοινή δράση κατά του εγκλήματος

Πέρα από τις διμερείς συνομιλίες, τόσο η Χιλή όσο και η Βολιβία συμμετέχουν σε μια ευρύτερη περιφερειακή συμμαχία. Οι δύο χώρες έχουν ενταχθεί στην «Ασπίδα της Αμερικής», μια συμμαχία που περιλαμβάνει συνολικά 15 χώρες.

Η «Ασπίδα της Αμερικής» λειτουργεί υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και έχει ως διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών. Η κοινή συμμετοχή σε αυτή τη συμμαχία αναδεικνύει μια επιπλέον διάσταση της συνεργασίας τους σε θέματα ασφάλειας και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos