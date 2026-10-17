Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκη

Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, μετά από πρόσκρουση σε νάρκη. Το περιστατικό ανακοινώθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Το πλοίο φέρεται να μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά ακολουθώντας μια διαδρομή που δεν είχε λάβει έγκριση από την Τεχεράνη.

Το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο βρέθηκε στις φλόγες εντός της στρατηγικής σημασίας περιοχής των Στενών του Ορμούζ. Η πυρκαγιά στο πλοίο ξέσπασε έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη, ένα γεγονός που προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε σημαντική ποσότητα αργού πετρελαίου, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα κατά τη διέλευσή του από τα Στενά. Η πρόσκρουση στη νάρκη οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιάς, με τις φλόγες να τυλίγουν το πλοίο, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση σε ένα από τα πιο κρίσιμα ναυτιλιακά περάσματα του κόσμου.

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Την είδηση του περιστατικού έκαναν γνωστή οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μέσω δημοσιευμάτων ιρανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία μετέδωσαν τις πληροφορίες σχετικά με το δεξαμενόπλοιο και την πρόσκρουσή του σε νάρκη. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ως επίσημη αρχή του Ιράν, παρείχαν τα στοιχεία για το συμβάν.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ιρανικές αρχές, το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν σε μια διαδρομή που δεν είχε λάβει την απαραίτητη έγκριση από την Τεχεράνη για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η παράμετρος αναδείχθηκε ως κεντρικό σημείο στην επίσημη τοποθέτηση των Φρουρών της Επανάστασης σχετικά με το συμβάν.

Το φορτίο και η διαδρομή του δεξαμενόπλοιου

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που επλήγη στα Στενά του Ορμούζ μετέφερε μια ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα αργού πετρελαίου. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν οι ιρανικές αρχές, το φορτίο του πλοίου ξεπερνούσε τα δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Η ποσότητα αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, τόσο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, αν και δεν αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνέπειες.

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τόνισαν ότι το πλοίο επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας μια διαδρομή η οποία δεν είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. Η επιλογή αυτής της διαδρομής, χωρίς την απαραίτητη έγκριση, αποτελεί βασικό στοιχείο της ανακοίνωσης των ιρανικών αρχών.

Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Μετά το περιστατικό, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εξέδωσε μια σαφή προειδοποίηση σχετικά με τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά», δήλωσαν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα των μέτρων που λαμβάνονται στην περιοχή. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε περαιτέρω προειδοποιήσεις, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε πλοία παραβιάζουν τους ιρανικούς κανονισμούς θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες. Μάλιστα, υπογραμμίστηκε ότι οι συνέπειες αυτές θα ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που τα πλοία βασίζονται στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ξεκάθαρη θέση των ιρανικών αρχών υποδηλώνει την αποφασιστικότητά τους να επιβάλλουν τους κανονισμούς τους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Enikos