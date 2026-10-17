Τραγική κατάληξη για 14χρονη στη Βρετανία μετά από παρακολούθηση βίντεο αυτοκτονίας στο TikTok

Νέα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των social media, όπως το TikTok, και των αλγορίθμων, στην ψυχική υγεία των ανηλίκων έρχονται στο φως στη Βρετανία. Αυτό συμβαίνει μετά την τραγική κατάληξη της 14χρονης Adriana Retyte, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της. Η μαθήτρια είχε προηγουμένως παρακολουθήσει επανειλημμένα βίντεο στην πλατφόρμα σχετικά με την αυτοκτονία, γεγονός που εξετάζεται από τις βρετανικές αρχές.

Η τραγική κατάληξη της μαθήτριας

Η 14χρονη Adriana Retyte, μαθήτρια που φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή του Νόρφολκ στην ανατολική Βρετανία, εντοπίστηκε αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό της. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε για ένα διάστημα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, 48 ώρες αργότερα αναγκάστηκαν να διακόψουν τη μηχανική υποστήριξη, καθώς δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ανάρρωσης για την ανήλικη. Η Adriana, η οποία ονειρευόταν να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.

Ο ρόλος του TikTok και οι αλγόριθμοι

Κατά την εξέταση της υπόθεσης στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Νόρφολκ, που διεξήχθη στο Νόριτς, παρουσιάστηκαν στοιχεία που έφεραν στο προσκήνιο τον ρόλο του TikTok. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας προωθούσε στην ανήλικη ολοένα και περισσότερο επιβλαβές περιεχόμενο.

Αυτό συνέβη καθώς η μαθήτρια είχε δείξει ενδιαφέρον για παρόμοια θέματα, παρακολουθώντας επανειλημμένα βίντεο σχετικά με την αυτοκτονία. Η ιατροδικαστής εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση της Adriana Retyte σε αυτό το συγκεκριμένο διαδικτυακό υλικό ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Αναζητήσεις στο σχολικό τάμπλετ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξετάστηκαν και τα δεδομένα από το σχολικό τάμπλετ που είχε παραχωρηθεί στην 14χρονη. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, ειδικό λογισμικό που ήταν εγκατεστημένο στη συσκευή, εντόπισε ανησυχητικές αναζητήσεις.

Οι αναζητήσεις αυτές αφορούσαν συγκεκριμένα τον θάνατο από στραγγαλισμό. Ο εντοπισμός αυτών των αναζητήσεων οδήγησε σε άμεση ειδοποίηση του προσωπικού του Langley School, προκαλώντας ανησυχία εντός της σχολικής κοινότητας.

Η αντίδραση του σχολείου και της οικογένειας

Μετά την ειδοποίηση από το λογισμικό, το προσωπικό του Langley School ενημερώθηκε για τις αναζητήσεις της μαθήτριας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η μητέρα της Adriana Retyte για τα ευρήματα, ώστε να είναι ενήμερη για την κατάσταση της κόρης της.

Τον Ιανουάριο του 2026, οι υπεύθυνοι του σχολείου συζήτησαν με την ανήλικη σχετικά με τις εν λόγω αναζητήσεις. Ωστόσο, η μαθήτρια διέψευσε ότι είχε πραγματοποιήσει τις σχετικές αναζητήσεις, αρνούμενη οποιαδήποτε εμπλοκή.

Αλλαγές στη συμπεριφορά της μαθήτριας

Το διάστημα που ακολούθησε τις συζητήσεις με τους υπεύθυνους του σχολείου και την ενημέρωση της μητέρας της, η Adriana Retyte εμφάνισε μια σειρά από προβληματικές συμπεριφορές. Αυτές περιελάμβαναν συχνές καθυστερήσεις στην προσέλευσή της στο σχολείο, γεγονός που αποτελούσε παράβαση των κανονισμών.

Επιπλέον, η μαθήτρια παραβίαζε τον κώδικα ενδυμασίας του ιδιωτικού σχολείου, δείχνοντας μια αλλαγή στην προηγούμενη συμπεριφορά της. Τα περιστατικά αυτά προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές, καθώς προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki