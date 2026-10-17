Σύνοδος κορυφής της ΕΕ: Αδιέξοδο σε Ουκρανία, προϋπολογισμό και μεταναστευτικό

Η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε χωρίς την επίτευξη συγκεκριμένων αποφάσεων στα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν προς συζήτηση. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών παρέμειναν σε πρώτο πλάνο, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής γραμμής. Τα ανοιχτά μέτωπα περιλάμβαναν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, τους κλιματικούς κανόνες και την μεταναστευτική πολιτική.

Παρά την πίεση για άμεσες λύσεις, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, με τις συζητήσεις να αναμένεται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.

Το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποχώρησε από τη σύνοδο χωρίς να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την κάλυψη των πρόσθετων οικονομικών αναγκών της χώρας του. Ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, προειδοποιώντας ότι το κόστος του πολέμου θα μπορούσε να φτάσει τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την άμυνα, τον εξοπλισμό και τη διατήρηση της αντοχής της απέναντι στη ρωσική εισβολή. «Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό ποσό. Και σας ζητώ να βρείτε αυτήν την υποστήριξη. Θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο κίνδυνος μεταναστευτικής κρίσης και οι εναλλακτικές

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε, μάλιστα, την έλλειψη χρηματοδότησης με τον κίνδυνο μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη «20 εκατομμύρια Ουκρανοί» εάν δεν υπάρξει επαρκής υποστήριξη.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με δύο διπλωμάτες, μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η εξασφάλιση συνεισφορών από χώρες εκτός ΕΕ που στηρίζουν το Κίεβο, η αξιοποίηση αδιάθετων ευρωπαϊκών κονδυλίων και η χορήγηση ενός νέου κοινού δανείου. Το νέο αυτό δάνειο θα συμπλήρωνε το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη χρονιά.

Αναγνώριση αναγκών χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσε ότι οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη κάλυψης των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027. Ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει σχετική πρόταση.

Όπως διευκρίνισε, πάντως, η σύνοδος δεν αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αδιέξοδο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ούτε η συζήτηση για τα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία οδήγησε σε αλλαγή στάσης. Η αξιοποίησή τους για τη στήριξη της Ουκρανίας εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο θέμα και στο παρελθόν. Κατά τη νέα σύνοδο, αρκετές χώρες επανέφεραν το ζήτημα, ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εκ νέου. Ωστόσο, δεν καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος.

Συνέχιση των συζητήσεων

Πέρα από το ζήτημα της Ουκρανίας και των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, οι διαφωνίες παρέμειναν έντονες και σε άλλα κρίσιμα θέματα. Ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ένωσης, οι κλιματικοί κανόνες και η μεταναστευτική πολιτική αποτελούν επίσης πεδία όπου δεν κατέστη δυνατή η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής.

Οι συζητήσεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα αναμένεται να συνεχιστούν στις επόμενες συνόδους, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με την πίεση για άμεσες λύσεις να παραμένει.

Με πληροφορίες από: Topontiki