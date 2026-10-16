Ινδονησία: Γυναίκα κατέρρευσε μετά από δημόσια μαστίγωση για σεξ εκτός γάμου

Σοκαριστικές εικόνες από την Ινδονησία δείχνουν μια γυναίκα να καταρρέει μετά τη δημόσια μαστίγωσή της, επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, παραβιάζοντας έτσι τον ισλαμικό νόμο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Μπάντα Άτσεχ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Άτσεχ, της μοναδικής περιοχής στην Ινδονησία όπου εφαρμόζεται στην πράξη η σαρία.

Το περιστατικό στην Μπάντα Άτσεχ

Η γυναίκα, η οποία κατέρρευσε αμέσως μετά την τιμωρία της, τιμωρήθηκε για το αδίκημα της σεξουαλικής σχέσης εκτός γάμου. Αυτή η πράξη θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την ισλαμική νομοθεσία που ισχύει στην περιοχή, προβλέποντας ποινές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 100 χτυπήματα με ραβδί.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη δημόσια τιμωρία, διακρίνεται υγειονομικό προσωπικό, μαζί με αξιωματούχους αρμόδιους για την εφαρμογή της σαρία, να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τη γυναίκα. Η κατάρρευσή της ακολούθησε τη μαστίγωσή της, υπογραμμίζοντας την ένταση και τον πόνο της διαδικασίας.

Η εφαρμογή της σαρία στην επαρχία Άτσεχ

Η επαρχία Άτσεχ ξεχωρίζει ως η μοναδική στην Ινδονησία όπου η σαρία εφαρμόζεται ενεργά. Η ισλαμική νομοθεσία στην περιοχή περιλαμβάνει σωματικές τιμωρίες για διάφορες παραβάσεις, κάτι που συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς.

Οι σωματικές αυτές τιμωρίες, όπως η μαστίγωση, αποτελούν μέρος του νομικού πλαισίου της σαρία στην Άτσεχ, και η εφαρμογή τους γίνεται δημοσίως, όπως συνέβη και στην περίπτωση αυτή, προσελκύοντας την προσοχή του κοινού.

Οι ποινές και οι καταδικασθέντες

Η γυναίκα ήταν μεταξύ των οκτώ ατόμων που καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο της Σαρία της Μπάντα Άτσεχ για διαφορετικές παραβάσεις του ισλαμικού νόμου. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες έφταναν έως και τα 100 χτυπήματα με ραβδί ανά άτομο, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας υποβλήθηκε σε αντίστοιχη τιμωρία για μοιχεία, αδίκημα το οποίο επίσης θεωρείται ποινικό στην Άτσεχ. Ο άνδρας γονάτισε από τον έντονο πόνο που του προκάλεσαν τα χτυπήματα, αναδεικνύοντας τις σκληρές συνέπειες των σωματικών αυτών τιμωριών.

Η δημόσια εκτέλεση των ποινών

Οι μαστιγώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια δημόσια εξέδρα, η οποία είχε στηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν στην πόλη. Ένα μικρό πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την εκτέλεση των ποινών, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις στην επαρχία.

Την εκτέλεση των ποινών αναλαμβάνουν ειδικά εντεταλμένοι εκτελεστές, οι οποίοι είναι γνωστοί με την ονομασία «algojos». Αυτοί χρησιμοποιούν ραβδιά κατασκευασμένα από ρατάν, ένα είδος εύκαμπτου φυτικού υλικού, για να πραγματοποιήσουν τα χτυπήματα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της σαρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki