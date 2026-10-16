Η Αλβανία σε αναβρασμό: Επεισόδια στα Τίρανα, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί

Σε κλίμα έντασης και συγκρούσεων εξελίσσονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, με τα Τίρανα να αποτελούν το επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Διαδηλωτές έθεσαν στο στόχαστρο το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς και κτίρια υπουργείων και του κοινοβουλίου, επιχειρώντας μάλιστα να εισέλθουν σε αυτά. Ο απολογισμός των επεισοδίων περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό συλλήψεων και τραυματισμένων αστυνομικών, ενώ οι διαμαρτυρίες έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Κλιμάκωση της έντασης στην πρωτεύουσα

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στην καρδιά των Τιράνων. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν γονείς μαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια ενώθηκαν με φοιτητές που διαμαρτύρονται ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Παρά την αρχική εικόνα μιας ειρηνικής κινητοποίησης, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε εκτεταμένα επεισόδια.

Οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας. Η ένταση ήταν ιδιαίτερα αισθητή γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες εισβολής.

Ο απολογισμός των επεισοδίων

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επεισοδίων, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, είναι ιδιαίτερα βαρύς. Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί 152 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ενώ 324 άτομα έχουν προσαχθεί για περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, 120 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας την σφοδρότητα των επεισοδίων.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τα γεγονότα, οι αρχές προχώρησαν και στην αναστολή καθηκόντων δύο αστυνομικών. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί φέρονται να υπερέβησαν τα όριά τους κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των επεισοδίων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αντίδραση από την πλευρά της αστυνομικής διεύθυνσης.

Στόχος το γραφείο του πρωθυπουργού και υπουργεία

Ένα από τα κύρια σημεία των συγκρούσεων ήταν η περιοχή έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Άτομα με καλυμμένα πρόσωπα συγκρούστηκαν επανειλημμένα με αστυνομικούς, επιχειρώντας να εισέλθουν στο κτίριο. Η περιοχή παρέμενε υπό ισχυρή αστυνομική επιτήρηση καθ' όλη τη διάρκεια των επεισοδίων, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων που προσπαθούσαν να αποτρέψουν την είσοδο των διαδηλωτών.

Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρέθηκαν και τα κτίρια των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών. Εκεί, διαδηλωτές, επίσης με καλυμμένα πρόσωπα, πέταξαν πέτρες και κομμάτια μαρμάρου, τα οποία είχαν αποσπάσει από πλατείες της πόλης. Οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις, προσπαθώντας να διατηρήσουν την τάξη και να προστατεύσουν τα δημόσια κτίρια.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών και η αντίδραση της κυβέρνησης

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τη μείωση των διδάκτρων, καθώς και την ανάληψη δράσης κατά της διαφθοράς. Αυτά τα αιτήματα αποτελούν τον πυρήνα των κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται τις τελευταίες ημέρες, με τους φοιτητές να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έκανε λόγο για ξένη παρέμβαση πίσω από τις διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, υπάρχει ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας, το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις κοινωνικές εντάσεις. Οι διαδηλώσεις, που βρίσκονται στην τέταρτη ημέρα τους, έχουν επεκταθεί πέρα από τα Τίρανα, φτάνοντας και σε άλλες πόλεις όπως η Σκόδρα, η Κορυτσά και παράκτιες πόλεις, όπου επίσης σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis