Η Κέιτ Ζακαράια απολύθηκε από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου μετά από πέντε ημέρες

Η Κέιτ Ζακαράια, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, απολύθηκε την Παρασκευή (16/10), έχοντας συμπληρώσει μόλις πέντε ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της. Η απομάκρυνσή της έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονων τριγμών που ξεκίνησαν από την πρώτη της ενημέρωση συντακτών και κλιμακώθηκαν με ερωτήματα σχετικά με το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια ότι την παρότρυνε να επανεξετάσει τον ρόλο της.

Η σύντομη θητεία και η παρέμβαση του προέδρου

Η απομάκρυνση της Κέιτ Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ένα πρωτοφανές χρονικό απομάκρυνσης, καθώς παρέμεινε στα καθήκοντά της για λιγότερο από μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η θητεία της διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες, με την απόλυση να ανακοινώνεται την Παρασκευή (16/10).

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε συνομιλήσει με την Κέιτ Ζακαράια, παροτρύνοντάς την να επανεξετάσει τον ρόλο της. Εξιστορώντας τη συζήτησή τους στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε: «Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Κέιτ, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι». Παρά την απόλυση, ο πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας μαζί της σε κάποιο άλλο πόστο.

Η πρώτη και μοναδική ενημέρωση συντακτών

Η θητεία της Κέιτ Ζακαράια ξεκίνησε με σοβαρούς τριγμούς από την πρώτη και μοναδική της ενημέρωση προς τους συντάκτες, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (13/10). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η εκπρόσωπος Τύπου διάβαζε σχεδόν αποκλειστικά από σημειώσεις, γεγονός που προκάλεσε σχόλια.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε αφού η Ζακαράια δέχτηκε μόλις τρεις ερωτήσεις από τους παρόντες δημοσιογράφους. Η περιορισμένη αλληλεπίδραση και η εμφανής εξάρτηση από τις σημειώσεις της αποτέλεσαν τα πρώτα σημάδια της αναταραχής που θα ακολουθούσε.

Ο σάλος με το «πτυχίο» και οι αμήχανες απαντήσεις

Μετά την πρώτη της εμφάνιση, ξέσπασε σάλος στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το αν η Κέιτ Ζακαράια παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος. Ο πρόεδρος Τραμπ την είχε αποκαλέσει δημοσίως «νομικό», παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε αποτύχει στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου.

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο για το θέμα αυτό, η Ζακαράια απάντησε αμήχανα «όταν μετακόμισα στην Κίνα». Αργότερα, ισχυρίστηκε ότι δεν άκουσε καλά την ερώτηση, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την απάντησή της που προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση.

Οι σκληρές ερωτήσεις στο Fox News

Η κατάσταση για την Κέιτ Ζακαράια επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τις εμφανίσεις της σε εκπομπές του Fox News, όπου δέχτηκε σκληρές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Οι συνεντεύξεις αυτές φαίνεται να ενέτειναν την πίεση γύρω από το πρόσωπό της και το ζήτημα του επαγγελματικού της υποβάθρου.

Σε συνέντευξή της την Παρασκευή (16/10), την ημέρα της απόλυσής της, όταν ρωτήθηκε αν έπρεπε να είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για το γεγονός ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, η ίδια απάντησε: «Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις δεν μου έγιναν ποτέ», υπονοώντας ότι δεν της είχε ζητηθεί ποτέ να αποκαλύψει αυτή την πληροφορία.

Μια εβδομάδα αναταραχής στον Λευκό Οίκο

Η αποπομπή της εκπροσώπου Τύπου σφραγίζει μια εβδομάδα έντονης αναταραχής στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από μια σειρά γεγονότων που προκάλεσαν προβληματισμό και συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων, η εβδομάδα περιελάμβανε την τηλεοπτική απόλυση της πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ στελεχών του Λευκού Οίκου, οι οποίες διέρρευσαν στον Τύπο, υπογραμμίζοντας την τεταμένη ατμόσφαιρα στην αμερικανική προεδρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta