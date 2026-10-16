Ο Μακρόν θα εξετάσει το αίτημα της Ουκρανίας για 70 δισ. ευρώ και επιτίθεται στη Λε Πεν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα εξετάσουν το αίτημα του Κιέβου για χορήγηση επιπλέον 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος επέκρινε έντονα την υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λε Πεν, η οποία ζητά τη διακοπή της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία. Ο Μακρόν υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με το να «πετάξουμε στη θάλασσα την ασφάλεια» της Ευρώπης και των Γάλλων πολιτών.

Το αίτημα της Ουκρανίας και η γαλλική θέση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα εξετάσουν το αίτημα του Κιέβου για χορήγηση επιπλέον 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό προορίζεται για τη χρηματοδότηση του πολέμου της χώρας κατά της Ρωσίας. Ο Μακρόν, ωστόσο, δεν πήρε ευθέως θέση επί του θέματος, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο ποσό.

Μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε την ύπαρξη ενός πακέτου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία και πρόκειται να εκταμιευθεί. Δήλωσε επίσης ότι «προφανώς, εξετάζουμε όλες τις επιλογές» σχετικά με την περαιτέρω οικονομική στήριξη.

Η επίθεση στη Μαρίν Λε Πεν

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιτέθηκε στην υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λε Πεν, η οποία προτείνει τη διακοπή της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή την πρόταση ως ενέργεια που θα ισοδυναμούσε με το να «πετάξουμε στη θάλασσα την ασφάλεια» της Ευρώπης και των Γάλλων.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία δεν παρέχεται από «καλή θέση», αλλά είναι προς το συμφέρον της Γαλλίας και αποτελεί ομόφωνη θέση των Ευρωπαίων. Τόνισε πως αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι «η συνθηκολόγηση είναι αδυναμία και η αδυναμία είναι κίνδυνος». Εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για «την έλλειψη ταπεινότητας που επιδεικνύουν μερικές φορές ορισμένοι ή ορισμένες, που μιλούν λες και βρίσκονται ήδη στην εξουσία».

Η άποψη για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρθηκε και στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ. Χαρακτήρισε αυτή την απόφαση ως μη χρήσιμη και τόνισε ότι δημιουργεί «αμφιβολίες».

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε συγκεκριμένα ότι «η απόφαση αυτή δεν είναι καλή για κανέναν». Πρόσθεσε ότι «στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα» και αποτελεί «ένα στοιχείο διχασμού και αμφιβολίας».

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου όπου επιβεβαίωσε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας. Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί επιπλέον 70 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος 2027, ένα κενό που «θα πρέπει να καλυφθεί».

Η πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην οικονομική στήριξη του Κιέβου. Ωστόσο, τόνισε την επείγουσα ανάγκη και άλλων εταίρων να αναλάβουν δράση και να συνεισφέρουν στην κάλυψη αυτών των αναγκών.

Με πληροφορίες από: Topontiki