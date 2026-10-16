Ο Πούτιν δηλώνει αδιαπραγμάτευτη τη ζώνη ασφαλείας εντός της Ουκρανίας

Η Ρωσία προχωρά στην εγκαθίδρυση μιας «ζώνης ασφαλείας» εντός του ουκρανικού εδάφους, κατά μήκος των κοινών συνόρων των δύο χωρών, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι η συγκεκριμένη ζώνη δεν πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο στρατιωτικής διοίκησης, όπου εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτική στολή.

Η δημιουργία της «ζώνης ασφαλείας» και οι δηλώσεις Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήγησε ότι η δημιουργία αυτής της ζώνης ασφαλείας αποτελεί απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας, η οποία έλαβε χώρα το 2024-25, στην περιφέρεια του Κουρσκ, που βρίσκεται στη δυτική Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε τον στόχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στην εκδίωξη του εχθρού από το ρωσικό έδαφος, αλλά επεκτείνεται και στην εγκαθίδρυση μιας ζώνης ασφαλείας στο γειτονικό έδαφος.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ο Πούτιν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν όχι μόνο να εκδιώξουν τον εχθρό από το έδαφός μας αλλά και να εγκαθιδρύσουν μια ζώνη ασφαλείας στο γειτονικό έδαφος. Το έργο αυτό εκτελείται με επιτυχία». Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των μεθοριακών περιοχών της Ρωσίας στο μέλλον, καθιστώντας σαφές ότι το θέμα αυτό δεν θα συζητηθεί σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Η έκταση και ο έλεγχος της ζώνης

Σχετικά με τις διαστάσεις της σχεδιαζόμενης ζώνης ασφαλείας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, παρείχε ορισμένες διευκρινίσεις. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η ζώνη αυτή έχει μήκος 660 χιλιόμετρα, εκ των οποίων το 70% βρίσκεται ήδη υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε σε τι βάθος θα εκτείνεται εντός του ουκρανικού εδάφους.

Ο Πούτιν είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στην αναγκαιότητα δημιουργίας μιας τέτοιας ζώνης, αλλά τότε δεν είχε αναφερθεί στην έκτασή της, ούτε είχε δηλώσει ποτέ ότι το θέμα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Για να δημιουργηθεί η ζώνη αυτή, όπως την επιθυμεί η Μόσχα, θα χρειαστούν εδάφη στις περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου, οι οποίες δεν ελέγχονται σήμερα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η εμφάνιση και η στάση του Ρώσου προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος σπανίως εμφανίζεται με στρατιωτική περιβολή, επέλεξε αυτή τη φορά να εμφανιστεί φορώντας στρατιωτική στολή. Η εμφάνισή του και η ομιλία του προς υψηλόβαθμους αξιωματικούς χαρακτηρίστηκαν από επιθετικότητα και αυτοπεποίθηση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πούτιν αναφέρθηκε και σε άλλους στρατιωτικούς στόχους.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεων χρειάζεται να καταλάβουν ακόμη το 10% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και το 16,5% της Ζαπορίζια. Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την συνεχιζόμενη στρατιωτική προσπάθεια της Ρωσίας σε αυτές τις περιοχές.

Επιχειρησιακές εξελίξεις και αντιαεροπορική άμυνα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε την αποτελεσματικότητα των ρωσικών πληγμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον στρατιωτικών, βιομηχανικών και επιμελητειακών στόχων στην Ουκρανία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στην αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, υποδεικνύοντας τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Τις προηγούμενες ημέρες, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλά κέντρα δεδομένων στη Ρωσία, καθώς και ένα μεγάλο διυλιστήριο. Από την πλευρά της, η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά ουκρανικές πόλεις, λιμάνια και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, μεταξύ άλλων στόχων, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki