Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Κέιτι Ζακαράια να αναθεωρήσει τον ρόλο της στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, να αναθεωρήσει τον ρόλο της. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω μιας έντονης αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει γύρω από τα επαγγελματικά προσόντα της Ζακαράια, μόλις στην πρώτη εβδομάδα των καθηκόντων της. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, παρότι παρουσιαζόταν επί χρόνια ως δικηγόρος.

Η δήλωση του προέδρου Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι είχε συνομιλία με την Κέιτι Ζακαράια, τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ο πρόεδρος της είπε ότι θα πρέπει να επανεξετάσει τον ρόλο που έχει αναλάβει.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ζακαράια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό της παρελθόν. Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ υποδηλώνει μια πιθανή ανακατανομή ή αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων της εντός του Λευκού Οίκου.

Το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων

Η υπόθεση της Κέιτι Ζακαράια έχει εξελιχθεί σε έναν πολιτικό και επικοινωνιακό πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο, καθώς η νέα εκπρόσωπος Τύπου καλείται να δώσει εξηγήσεις για το επαγγελματικό της παρελθόν. Το βασικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το γεγονός ότι η Ζακαράια παρουσιαζόταν για αρκετά χρόνια ως δικηγόρος.

Αυτό συνέβαινε τόσο κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών της εμφανίσεων όσο και σε διάφορες αναφορές στην επαγγελματική της πορεία. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει περάσει ποτέ τις απαραίτητες εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελικά, η Ζακαράια παραδέχθηκε δημόσια ότι δεν κατάφερε να περάσει αυτές τις εξετάσεις. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι δεν επιχείρησε ποτέ να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου στην Καλιφόρνια, όπως είχε επιβεβαιώσει και σε προηγούμενη συνέντευξή της στον Σον Χάνιτι του Fox News.

Η συνέντευξη στο Fox News και οι ερωτήσεις

Το πρωί της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, η Κέιτι Ζακαράια βρέθηκε στην εκπομπή Fox & Friends, όπου αντιμετώπισε επίμονες ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Οι ερωτήσεις προήλθαν ακόμη και από το ίδιο το τηλεοπτικό δίκτυο, στο οποίο η Ζακαράια εμφανιζόταν συχνά στο παρελθόν ως πολιτική σχολιάστρια.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Λόρενς Τζόουνς, αναφέρθηκε στη δύσκολη πρώτη εβδομάδα της στον Λευκό Οίκο και τη ρώτησε ευθέως αν θεωρούσε ότι θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για το γεγονός ότι δεν είχε περάσει τις δικηγορικές εξετάσεις. Η απάντηση της Ζακαράια ήταν ξεκάθαρη: «Λοιπόν, Λόρενς, αυτές οι ερωτήσεις δεν τέθηκαν».

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου προσπάθησε να διαχωρίσει τα νομικά της προσόντα από τον ρόλο που ανέλαβε στην αμερικανική κυβέρνηση. Υποστήριξε ότι προσλήφθηκε ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και όχι ως νομική σύμβουλος. Οι συζητήσεις που οδήγησαν στην πρόσληψή της, όπως είπε, αφορούσαν την εκπροσώπηση του προέδρου απέναντι στον Τύπο.

Ανοιχτά ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής

Η δήλωση της Κέιτι Ζακαράια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τη ρώτησε ποτέ για τα συγκεκριμένα επαγγελματικά της προσόντα, πριν αναλάβει τη θέση στον Λευκό Οίκο, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της. Η ίδια υποστήριξε ότι ο πρόεδρος δεν την είχε ρωτήσει ποτέ για την άδεια ασκήσεως δικηγορίας.

Η απάντησή της αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι επαγγελματικοί τίτλοι με τους οποίους είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν είχαν ελεγχθεί διεξοδικά πριν από τον επίσημο διορισμό της στη σημαντική αυτή θέση. Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, καθώς η Ζακαράια βρίσκεται μόλις στην αρχή των καθηκόντων της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis