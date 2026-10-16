Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα: 152 συλλήψεις και 120 τραυματίες αστυνομικοί

Τα Τίρανα μετατράπηκαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από υπουργεία και το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με τα επεισόδια να οδηγούν σε εκτεταμένους τραυματισμούς και συλλήψεις. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 324 προσαγωγές, 152 συλλήψεις και 120 τραυματισμοί αστυνομικών, ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Η εξέλιξη των κινητοποιήσεων

Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με πρωτοβουλία φοιτητών, έχουν πλέον επεκταθεί σε πολλές πόλεις της Αλβανίας, με βίαια επεισόδια να σημειώνονται και εκτός της πρωτεύουσας. Στις σημερινές διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 10 το πρωί τοπική ώρα στο κέντρο των Τιράνων, συμμετείχαν και πολλοί γονείς μαθητών, οι οποίοι ένωσαν τη φωνή τους με τους φοιτητές.

Παρότι αρχικά η συγκέντρωση έδειχνε να εξελίσσεται ειρηνικά, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με την αστυνομία να γίνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, με στόχο κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Επεισόδια έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού και υπουργεία

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου ομάδες κουκουλοφόρων επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν το κτίριο, στο οποίο είχαν αναπτυχθεί και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας για να αποτρέψουν την είσοδο.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν επίσης έξω από τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν πέτρες και κομμάτια μαρμάρου, τα οποία είχαν αποσπάσει από πλατείες, εναντίον των κτιρίων. Στο υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, έσπασαν την κεντρική πόρτα της εισόδου.

Σκληρή καταστολή και τραυματισμοί

Η αλβανική αστυνομία κατηγορείται για σκληρή καταστολή, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και ξύλο εναντίον των διαδηλωτών. Έξω από το υπουργείο Παιδείας, όταν οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον αστυνομικό κλοιό, φώναζαν: «Μην μας χτυπάτε, είμαστε παιδιά σας», μια φράση που αναδεικνύει την ένταση των στιγμών.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τραυματίστηκε η Κέλα Ολντάσι, λέκτορας της Νομικής και σύζυγος του εκλιπόντος πρώην υπουργού και βουλευτή Σοκόλ Ολντάσι. Επιπλέον, δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς κατηγορούνται για ξυλοδαρμό διαδηλωτή, γεγονός που υπογραμμίζει τις καταγγελίες για αστυνομική βία.

Ο απολογισμός των επεισοδίων και το κάλεσμα για συνέχεια

Ο απολογισμός των τεσσάρων ημερών συγκρούσεων είναι βαρύς. Συνολικά, έχουν γίνει 324 προσαγωγές και 152 συλλήψεις διαδηλωτών, ενώ 120 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Παρά την ένταση και τις συγκρούσεις, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του.

Οι συγκεντρωμένοι έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση αύριο, ζητώντας τη συμμετοχή και των Αλβανών που ζουν στο εξωτερικό, δείχνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες με εντατικότερους ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki