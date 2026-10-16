Συγκρούσεις στα Τίρανα για τέταρτη ημέρα: Δακρυγόνα και συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αλβανίας

Σε σκηνικό έντονης αναταραχής έχει μετατραπεί η Αλβανία, με χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και την Παρασκευή (16.10.2026), μετά από μία ακόμη νύχτα βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία, πυρκαγιών και εκτεταμένων καταστροφών στο κέντρο των Τιράνων.

Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Αλβανίας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για καλύτερη εκπαίδευση, αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και μείωση του κόστους ζωής έχουν εξελιχθεί σε μαζική αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αγνοεί εδώ και μήνες τις ανησυχίες τους, με τη διαφθορά να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διαμαρτυριών.

Οι χιλιάδες διαδηλωτές, αποτελούμενοι από μαθητές, φοιτητές και πολίτες, συνεχίζουν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, με τις κινητοποιήσεις να εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας, πέραν των Τιράνων.

Τα γεγονότα της Παρασκευής στα Τίρανα

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων, κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Η κινητοποίηση αυτή αποτελούσε συνέχεια των επεισοδίων που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία με κατεύθυνση το υπουργείο Παιδείας. Στόχος τους ήταν να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το αυξανόμενο κόστος των σπουδών, αναδεικνύοντας τα αρχικά αιτήματα που πυροδότησαν τις διαδηλώσεις.

Στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια

Παράλληλα με την πορεία προς το υπουργείο Παιδείας, ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να προσεγγίσουν το πρωθυπουργικό γραφείο. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, φώναζαν το σύνθημα «να πέσει η κυβέρνηση του Έντι Ράμα», εκφράζοντας την κεντρική απαίτηση των κινητοποιήσεων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στα σημεία των συγκεντρώσεων, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο διαδηλωτών σε κυβερνητικά κτίρια. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη, με στόχο τη διατήρηση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων.

Συγκρούσεις και χρήση δακρυγόνων

Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων συνεχίστηκαν και την Παρασκευή. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να απωθήσει ομάδες διαδηλωτών που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα κυβερνητικά κτίρια, επαναλαμβάνοντας σκηνές από τις προηγούμενες ημέρες.

Την Πέμπτη, διαδηλωτές είχαν επίσης προσπαθήσει να προσεγγίσουν το Κοινοβούλιο και το γραφείο του πρωθυπουργού, αλλά απωθήθηκαν από την αστυνομία με χρήση δακρυγόνων. Η Παρασκευή βρήκε τα Τίρανα να μετρούν τις συνέπειες των επεισοδίων της προηγούμενης νύχτας, με εκτεταμένες καταστροφές στο κέντρο της πόλης.

Εκτεταμένες καταστροφές στην πρωτεύουσα

Η νύχτα πριν την Παρασκευή χαρακτηρίστηκε από βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρκαγιές και εκτεταμένες καταστροφές στο κέντρο των Τιράνων. Αυτά τα περιστατικά συνέβαλαν στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην αλβανική πρωτεύουσα για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Οι μαθητές και οι φοιτητές παραμένουν στους δρόμους των Τιράνων, αρνούμενοι να υποχωρήσουν από τις απαιτήσεις τους, που περιλαμβάνουν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η επιμονή τους υπογραμμίζει το βάθος της δυσαρέσκειας που επικρατεί στην αλβανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit