Ο Ζελένσκι ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους του επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε ένα σημαντικό αίτημα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους της χώρας του, ζητώντας επιπλέον οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου. Το ποσό που ζητήθηκε ανέρχεται στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας κατά την επόμενη χρονιά.

Το αίτημα του Ουκρανού προέδρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συγκεκριμένη ζήτηση διατυπώθηκε από τον Ουκρανό ηγέτη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομιλία του Ζελένσκι, η οποία δημοσιοποιήθηκε και μέσω του κοινωνικού δικτύου X, απευθυνόταν απευθείας στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη σύνοδο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη για την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, τονίζοντας ότι αποτελεί ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της άμυνας της χώρας του και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Το αίτημα αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές πιέσεις στην Ουκρανία παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

Το εκτιμώμενο κόστος του πολέμου για την επόμενη χρονιά

Στην τοποθέτησή του ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε μια εκτίμηση για το συνολικό οικονομικό βάρος που αναμένεται να επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία κατά την επόμενη περίοδο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κόστος του πολέμου για την επόμενη χρονιά προβλέπεται να φτάσει τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η εκτίμηση του συνολικού κόστους αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα για το αίτημα της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική βοήθεια, δηλώνοντας ρητά ότι η χώρα του χρειάζεται «τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ από μέρους σας», υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της ευρωπαϊκής συμβολής για την κάλυψη μέρους αυτού του τεράστιου ποσού.

Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ ως πλατφόρμα επικοινωνίας

Η ομιλία του Ουκρανού προέδρου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός θεσμικού οργάνου όπου οι ηγέτες των κρατών μελών λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις και χαράσσουν την πορεία της Ένωσης. Η επιλογή αυτής της πλατφόρμας αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ουκρανία στη συνεργασία με την ΕΕ και στην κοινή αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων.

Στη συνάντηση αυτή, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν απευθείας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις τρέχουσες ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Η παρουσία του και η απεύθυνση του αιτήματος σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο υπογραμμίζουν την επείγουσα φύση της κατάστασης και την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση και αλληλεγγύη.

Η δημοσιοποίηση της ομιλίας και η κάλυψη από τα μέσα

Πέραν της απευθείας επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος φρόντισε να δημοσιοποιήσει την ομιλία του και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της ομιλίας αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του στο X, προσφέροντας έτσι ευρεία πρόσβαση στις δηλώσεις του σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Αυτή η ενέργεια επιτρέπει την άμεση και ευρύτερη ενημέρωση του κοινού, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, σχετικά με τις θέσεις και τα αιτήματα της Ουκρανίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την επικοινωνία με τη διεθνή κοινότητα. Οι πληροφορίες σχετικά με το αίτημα του Ουκρανού προέδρου μεταδόθηκαν επίσης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ), το οποίο μετέφερε τις λεπτομέρειες της ομιλίας στους Έλληνες αναγνώστες.

Με πληροφορίες από: News.gr