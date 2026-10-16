Γερμανία: Μεξικανός πυροσβέστης συνελήφθη με 92 φίδια και σαύρες σε βαλίτσα

Μια ασυνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίου αποκαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία, όταν οι τελωνειακές αρχές σταμάτησαν έναν 45χρονο Μεξικανό πυροσβέστη. Ο άνδρας επιχείρησε να περάσει τον έλεγχο έχοντας κρύψει στη βαλίτσα του 92 φίδια και σαύρες, ανάμεσά τους δεκάδες δηλητηριώδη ερπετά.

Οι αρχές εντόπισαν τα ζώα μετά από έλεγχο, ενώ ο 45χρονος φάνηκε εμφανώς νευρικός κατά την προσπάθειά του να περάσει από την πράσινη έξοδο του αεροδρομίου, η οποία προορίζεται για επιβάτες που δεν έχουν τίποτα να δηλώσουν.

Η ανακάλυψη των ερπετών και ο έλεγχος

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υπέβαλαν αρχικά τον 45χρονο σε έλεγχο για ναρκωτικές ουσίες, με τον άνδρα να είναι θετικός στην κοκαΐνη. Ωστόσο, κατά την έρευνα της βαλίτσας του, δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικά, αλλά ζωντανά ερπετά.

Συγκεκριμένα, μέσα στις αποσκευές βρέθηκαν 37 δηλητηριώδη φίδια και 55 σαύρες. Ανάμεσά τους υπήρχαν οχιές, κροταλίες και άλλα είδη φιδιών και σαυρών, συμπεριλαμβανομένων ιγκουάνα.

Ο τρόπος απόκρυψης και οι συνθήκες μεταφοράς

Τα ζώα ήταν κρυμμένα με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα σε μπουκάλια σαμπουάν και κρέμας, πλαστικά δοχεία και τυλιγμένες κάλτσες. Ο Γενς Άλαντ, εκπρόσωπος του Τελωνείου της Κολωνίας, δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του έχουν δει πολλά «αναμνηστικά» μέσα σε βαλίτσες, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν βρει 37 ζωντανά δηλητηριώδη φίδια και 55 σαύρες από το Μεξικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα από τα ερπετά μεταφέρονταν «υπό απάνθρωπες συνθήκες», ενώ άλλα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από το ταξίδι.

Το ταξίδι και οι ισχυρισμοί του συλληφθέντα

Το ταξίδι του 45χρονου είχε ξεκινήσει από την Πόλη του Μεξικού με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν, υποστήριξε στους τελωνειακούς ότι είχε αναλάβει να μεταφέρει τα ζώα ως εξυπηρέτηση σε έναν γνωστό του από τη Βραζιλία.

Η φροντίδα των ζώων και το ιστορικό κατασχέσεων

Όσα ζώα επέζησαν μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένη μονάδα φιλοξενίας φιδιών στη Γερμανία, όπου δέχονται την απαραίτητη φροντίδα. Ο εκπρόσωπος του Τελωνείου ανέφερε επίσης ότι πέρυσι είχαν γίνει περισσότερες από 1.300 κατασχέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αφορούσαν πάνω από 56.600 προστατευόμενα ζώα και φυτά ή προϊόντα που προέρχονται από αυτά.

Με πληροφορίες από: skai.gr