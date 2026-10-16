Δανία: Ανθρωποειδή ρομπότ ξεκινούν νυχτερινές βάρδιες σε σούπερ μάρκετ

Μια νέα εποχή για την εργασία στα σούπερ μάρκετ επιχειρεί να εγκαινιάσει μια δοκιμαστική εφαρμογή στη Δανία, όπου ανθρωποειδή ρομπότ εκπαιδεύονται να ανεφοδιάζουν τα ράφια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνει χώρα όταν τα καταστήματα έχουν κλείσει για το κοινό, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του λιανεμπορίου.

Εκπαίδευση και σκοπός

Στην πόλη Λίνγκμπι, βόρεια της Κοπεγχάγης, τα ρομπότ μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες. Ο βασικός στόχος αυτής της δοκιμής είναι να αναλάβουν σταδιακά μέρος των επαναλαμβανόμενων καθηκόντων που απαιτούνται σε ένα σούπερ μάρκετ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εξυπηρέτηση των πελατών, βελτιώνοντας ενδεχομένως την εμπειρία αγορών και την αποτελεσματικότητα του προσωπικού.

Ο ανθρωποειδής σχεδιασμός

Σύμφωνα με τη δανέζικη νεοφυή επιχείρηση Hive Robots, ο ανθρωποειδής σχεδιασμός των ρομπότ, που περιλαμβάνει χέρια, πόδια και δάχτυλα, είναι κρίσιμος. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει στα μηχανήματα να κινούνται και να εργάζονται σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί για ανθρώπους, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη διαρρύθμιση των καταστημάτων.

Προς το παρόν, τα ρομπότ κινούνται και εργάζονται πιο αργά από τους ανθρώπους. Ωστόσο, η εταιρεία εκτιμά ότι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειάς τους στο μέλλον.

Η διαδικασία εκπαίδευσης

Η προσαρμογή των ανθρωποειδών ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες εργασίας απαιτεί εντατική εκπαίδευση και τη συλλογή δεδομένων από τις ίδιες τους τις δραστηριότητες. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να μάθουν τα ρομπότ να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος ενός σούπερ μάρκετ.

Σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καταστήματος, ένας χειριστής χρησιμοποιεί γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και χειριστήρια για να καθοδηγήσει ένα ρομπότ. Του δείχνει, για παράδειγμα, πώς να πιάνει συσκευασίες ζυμαρικών και να τις τοποθετεί σωστά στα ράφια. Ο Ρότζερ Σάλα, χειριστής και εκπαιδευτής ρομπότ στην Hive Robots, δήλωσε ότι «Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που εμείς, ως άνθρωποι, δεν σκεφτόμαστε, αλλά τα οποία πρέπει ουσιαστικά να διδάξουμε στο ρομπότ».

Εφαρμογή και μελλοντικά σχέδια

Η εκπαίδευση των ρομπότ ξεκίνησε τον Ιούνιο στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Føtex. Η Føtex ανήκει στον όμιλο Salling Group, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της Δανίας. Ο όμιλος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερα από 2.100 καταστήματα, όχι μόνο στη Δανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία.

Η δανέζικη νεοφυής επιχείρηση Hive Robots φιλοδοξεί τα ρομπότ να μπορούν, έως τις αρχές του 2027, να ανεφοδιάζουν αυτόνομα ορισμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αυτοματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών.

Με πληροφορίες από: skai.gr