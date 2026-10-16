Ο πάπας Λέων τέλεσε λειτουργία στο νοσοκομείο και ευχαρίστησε το προσωπικό

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄ τέλεσε σήμερα το μεσημέρι Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του δέκατου ορόφου της πολυκλινικής «Αγκοστίνο Τζεμέλι» της Ρώμης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ο ποντίφικας ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την φροντίδα που του παρέχει, ενώ οι γιατροί επιβεβαίωσαν τη συνεχή και σταθερή βελτίωση της υγείας του. Σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, ο Βορειοαμερικανός πάπας αναμένεται να απευθύνει την καθιερωμένη προσευχή του Άντζελους την προσεχή Κυριακή.

Η λειτουργία και οι ευχαριστίες του ποντίφικα

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄, ο οποίος νοσηλεύεται στην πολυκλινική «Αγκοστίνο Τζεμέλι» της Ρώμης, τέλεσε σήμερα το μεσημέρι τη Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του δέκατου ορόφου του νοσοκομείου, αποτελώντας μία ακόμη ένδειξη ότι ο ποντίφικας διατηρεί τις δυνάμεις του και συνεχίζει, στο μέτρο του δυνατού, τις θρησκευτικές του δραστηριότητες παρά τη νοσηλεία του.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο ποντίφικας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της πολυκλινικής. Ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για την φροντίδα που του παρέχει, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην πορεία της ανάρρωσής του.

Σταθερή βελτίωση της κατάστασης της υγείας

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ βελτιώνεται σταθερά και διαρκώς. Τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της υγείας του είναι ενθαρρυντικά, όπως αναφέρεται και στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε.

Οι γιατροί τόνισαν ότι οι εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία θώρακος, στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο ποντίφικας, επιβεβαίωσαν αυτή τη συνεχιζόμενη βελτίωση. Οι εν λόγω εξετάσεις έδειξαν ότι η υγεία του παρουσιάζει συνεχή πρόοδο, ενισχύοντας τις θετικές προβλέψεις για την ανάρρωσή του.

Συνέχιση φυσιοθεραπείας και πλήρης αυτονομία

Το ιατρικό ανακοινωθέν υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο πάπας Λέων συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας του. Οι ασκήσεις φυσιοθεραπείας αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης και ανάρρωσής του, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωσή του.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση από το νοσοκομείο, ο ποντίφικας μπορεί να κινείται και να εργάζεται με πλήρη αυτονομία. Αυτή η ικανότητα να κινείται και να εργάζεται ανεξάρτητα θεωρείται ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για την πορεία της ανάρρωσής του, υποδεικνύοντας την ανάκτηση των δυνάμεών του.

Η προσευχή του Άντζελους την Κυριακή

Πηγές του Βατικανού ανέφεραν ότι ο Βορειοαμερικανός πάπας πρόκειται να απευθύνει, την προσεχή Κυριακή, την καθιερωμένη προσευχή του Άντζελους (Angelus). Η προγραμματισμένη αυτή δημόσια παρουσία του αποτελεί ένα ακόμη θετικό σημάδι για την ανάρρωσή του και την επάνοδό του στις θρησκευτικές του υποχρεώσεις.

Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο από την πολυκλινική «Αγκοστίνο Τζεμέλι». Η ενημέρωση από το Βατικανό επικεντρώνεται στην τρέχουσα κατάσταση της υγείας του και στις άμεσες προγραμματισμένες δραστηριότητές του, χωρίς να δίνονται πληροφορίες για την ημερομηνία εξόδου από το νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit