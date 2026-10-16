Ζελένσκι: Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει – Η σιωπή 15 δευτερολέπτων για τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, μετά τις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει την καταστροφή της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Ζελένσκι επέδειξε μια ασυνήθιστη αντίδραση σε ερώτηση σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, παραμένοντας σιωπηλός για 15 δευτερόλεπτα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και η συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο.

Η «εκκωφαντική» σιωπή για τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε με 15 δευτερόλεπτα σιωπής και ένα χαμόγελο σε ερώτηση δημοσιογράφου του Sky News. Η ερώτηση αφορούσε το εάν αισθάνεται ότι χρησιμοποιείται ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Μετά τη σιωπή, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Αυτή είναι η απάντησή μου», προτού η συνέντευξη Τύπου ολοκληρωθεί. Η αντίδρασή του, η οποία καταγράφηκε την Παρασκευή (16/10), άφησε ανοιχτή την ερμηνεία της στάσης του απέναντι στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Σκληρή κριτική κατά του Πούτιν και υπεράσπιση των ουκρανικών συμφερόντων

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει απλώς την κατάληψη εδαφών, αλλά την ίδια την εξαφάνιση της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε επίσης τους περιορισμούς στο Starlink, οι οποίοι δυσχεραίνουν την αμυντική προσπάθεια της χώρας του.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες ο Ζελένσκι είναι δυσκολότερος συνομιλητής από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο υπήρχαν πάντοτε ζητήματα προς συζήτηση και δυνατότητες λήψης αποφάσεων. «Υπερασπίζομαι μόνο τα συμφέροντα της Ουκρανίας», τόνισε, εξηγώντας ότι η χώρα του έχει δικαίωμα να αμύνεται απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Αιτήματα για ενίσχυση και ανησυχίες για ενεργειακές συμφωνίες

Από τις Βρυξέλλες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε πρόσθετη οικονομική και στρατιωτική στήριξη για την Ουκρανία, ενίσχυση της αεράμυνας ενόψει του χειμώνα και διασφάλιση του ευρωπαϊκού ρόλου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας ενόψει του χειμώνα και την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι μια διευθέτηση για το ρωσικό ντίζελ θα μπορούσε να ακολουθηθεί από αντίστοιχη συμφωνία για το φυσικό αέριο. Τόνισε ότι το Κίεβο δεν μπορεί να διακινδυνεύσει συμφωνίες που θα επηρεάσουν την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας και οικονομίας.

Οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Ουκρανού προέδρου βρέθηκαν οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την επόμενη χρονιά. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο προσδοκά πρόσθετη ενίσχυση ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2027, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της δυτικής υποστήριξης σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος εξακολουθεί να επιβαρύνει την οικονομία και τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό περίπου 32,6 δισ. δολαρίων για το 2027, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκτιμώμενες ανάγκες για επιπλέον 40 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια. Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν την πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται πόρους τόσο για τη λειτουργία του κράτους όσο και για τη συνέχιση της άμυνάς της.

Απαίτηση για σταθερή χρηματοδότηση και ενίσχυση της αεράμυνας

Το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση για το 2027, ώστε να περιορίσει την αβεβαιότητα που προκαλεί η πορεία των σχέσεων με την Ουάσιγκτον και να διατηρήσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ενώ ζήτησε να διατηρηθούν ανοιχτές περισσότερες διπλωματικές οδοί, με ενεργό συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ζελένσκι στην αεράμυνα, ενόψει των χειμερινών μηνών και του κινδύνου νέων ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διαθέτουν επαρκή αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών της χώρας του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki