Προβλήματα στις πτήσεις σε όλη την Ευρώπη λόγω βλάβης στην Ιταλία, ενώ εντάσεις προκαλεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Εκτεταμένα προβλήματα στις πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προκαλεί από το πρωί της Παρασκευής μια βλάβη στα συστήματα αεροναυτιλίας της Ιταλίας, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Οι επιπτώσεις αγγίζουν τόσο τις πτήσεις από και προς την Ιταλία όσο και εκείνες που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών αεροδρομίων. Την ίδια στιγμή, οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να προκαλέσουν νέες εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ.

Η βλάβη στα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας της Ιταλίας

Η δυσλειτουργία εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ιταλίας. Αρχικά, οι αεροπορικές μεταφορές συνεχίστηκαν με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων, ωστόσο η αύξηση της κίνησης το πρωί κατέστησε αναγκαία τη λήψη περιοριστικών μέτρων.

Η ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav διευκρίνισε ότι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, ώστε να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός πτήσεων. Από τις 06:00, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη ρύθμιση των ροών της εναέριας κυκλοφορίας, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούν να εξυπηρετηθούν στον ιταλικό εναέριο χώρο. Η Enav διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς.

Εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Οι καθυστερήσεις καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι ιταλικές αρχές και ο οργανισμός Eurocontrol μείωσαν τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου της Ιταλίας, προκαλώντας αλυσιδωτές αναταράξεις σε πτήσεις ανά την ήπειρο. Οι καθυστερήσεις ξεκίνησαν γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις αεροσκαφών περιορίστηκαν κατά 50% τις πρωινές ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο τις δύο ώρες. Στο αεροδρόμιο «Φιουμιτσίνο-Λεονάρντο Ντα Βίντσι» της Ρώμης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχουν ήδη καταγραφεί ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε αρκετές πτήσεις. Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν τέσσερα δρομολόγια προς Μιλάνο-Λινάτε, Ριάντ, Τίρανα και Τεργέστη, ενώ περίπου 20 πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 15 έως 60 λεπτά. Αντίστοιχες καθυστερήσεις αναμένονται και στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις από ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και στα αεροδρόμια της Λομβαρδίας. Οι αεροπορικές εταιρείες συνιστούν στους επιβάτες να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές στις προγραμματισμένες ώρες των πτήσεών τους, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νέες εντάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Νέες εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με την έναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προοιωνίζονται δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ. Η φιλοκυβερνητική Hürriyet, σε ανταπόκριση από την Αθήνα, διερωτάται αν η γαλλική εμπλοκή στο εγχείρημα θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μία νέα κρίση στα ελληνοτουρκικά.

Η Hürriyet υποστηρίζει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) εισέρχεται σε κρίσιμη φάση και συνδέει την πιθανότητα νέας αντιπαράθεσης με τη στάση της Γαλλίας απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις για την υφαλοκρηπίδα. Μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, τα βλέμματα στρέφονται στο Παρίσι, με το ζήτημα να είναι αν θα προηγηθεί διπλωματική ενημέρωση ή συνεννόηση με την Άγκυρα πριν από τις έρευνες. Η εφημερίδα υπενθυμίζει την παρουσία ελληνικών και τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή κατά τις προηγούμενες έρευνες.

Η τουρκική αντιNAVTEX και οι διεκδικήσεις της Άγκυρας

Η Τουρκία ζητά εκ των προτέρων γραπτό συντονισμό και τη συγκατάθεσή της για εργασίες σε περιοχή την οποία θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Η Hürriyet παρουσιάζει την ανταπόκριση του Παρισιού σε αυτή την τουρκική προσδοκία ως καθοριστικό παράγοντα τόσο για την πορεία του καλωδίου όσο και για την αποτροπή νέας έντασης.

Νωρίτερα, η Τουρκία εξέδωσε αντιNAVTEX για την ελληνική NAVTEX που αφορούσε πολυεθνική άσκηση με πραγματικά πυρά «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου. Η περιοχή αυτή αναμένεται να διέλθει το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο θα οργανώσει τη βύθιση του υποθαλάσσιου καλωδίου. Η τουρκική NAVTEX αποτελεί παρέμβαση με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην περιοχή, ενόψει των αναμενόμενων ερευνών για το καλώδιο. Η εθνικιστική Aydınlık κάνει λόγο για «νέα αίτηση αδειοδότησης για το έργο στο οποίο αντιτίθεται η Τουρκία», υποστηρίζοντας ότι η χάραξη περνά από θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάσο και την Κάρπαθο και επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και την κοινοποίηση στον ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2020, των ορίων της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί η Άγκυρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki