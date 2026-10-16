Η Κίνα απαντά στις δηλώσεις της Κέιτι Ζακαράια για τις τουαλέτες: «Να μας επισκέπτεται πιο συχνά»

Η Κίνα κάλεσε τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, να επισκέπτεται τη χώρα «πιο συχνά», μετά από δηλώσεις της σχετικά με ελλείψεις σε τουαλέτες κατά την περίοδο που διέμενε εκεί. Η 41χρονη Ζακαράια, η οποία διορίστηκε πρόσφατα στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναφερθεί σε συνέντευξή της ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2010 η Κίνα δεν διέθετε «κανονικές τουαλέτες». Η απάντηση της κινεζικής πλευράς δόθηκε από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου

Η Κέιτι Ζακαράια, η οποία ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, προχώρησε σε δηλώσεις που αναμένεται να συζητηθούν. Σε συνέντευξή της, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, αναφέρθηκε στις εμπειρίες της από τα χρόνια που έζησε στην Κίνα. Συγκεκριμένα, η Ζακαράια διέμενε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι την περίοδο εκείνη η Κίνα δεν διέθετε «κανονικές τουαλέτες». Η δήλωση αυτή έγινε σε podcast με τον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ. Η Ζακαράια θυμήθηκε χαρακτηριστικά ότι το 2016, πριν από την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, επικρατούσε η ιδέα ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάμνηση του 2016 και οι «μη κανονικές τουαλέτες»

Η Κέιτι Ζακαράια περιέγραψε τη σκέψη της εκείνη την εποχή, λέγοντας: «Μας έλεγαν όλοι ότι η Χίλαρι (Κλίντον) θα κέρδιζε. Ότι η χρυσή εποχή της Αμερικής, ότι οι ημέρες δόξας, τελείωσαν. Ότι η Κίνα θα κυριαρχούσε». Η ίδια πρόσθεσε, αναφερόμενη στην επιστροφή της από την Κίνα: «Το θυμάμαι πολύ καλά. Μόλις είχα γυρίσει από την Κίνα και σκεφτόμουν: “Πώς θα μπορούσε η Κίνα να γίνει η επόμενη χώρα που θα κυριαρχήσει; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες“».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αντίθεση που ένιωθε η Ζακαράια μεταξύ της επικρατούσας άποψης για την Κίνα και των προσωπικών της εμπειριών από τη διαμονή της στη χώρα. Η αναφορά στις τουαλέτες αποτέλεσε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που χρησιμοποίησε για να εκφράσει τις επιφυλάξεις της σχετικά με την τότε κυρίαρχη άποψη για την Κίνα.

Η απάντηση του Πεκίνου

Το Πεκίνο αντέδραξε στις δηλώσεις της Κέιτι Ζακαράια, καλώντας την να επισκέπτεται τη χώρα «πιο συχνά». Η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, έκανε αυτή τη δήλωση με ένα ελαφρύ χαμόγελο κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Η κινεζική πλευρά εξέφρασε την πρόσκληση με τη φράση: «Την καλούμε να έρχεται στην Κίνα πιο συχνά, όταν θα έχει την ευκαιρία».

Αυτή η απάντηση θεωρείται μια διπλωματική κίνηση από την Κίνα, η οποία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις της Αμερικανίδας αξιωματούχου με έναν τόνο που συνδυάζει την πρόσκληση με μια υποβόσκουσα αντίδραση. Η πρόσκληση για συχνότερες επισκέψεις υποδηλώνει την επιθυμία της Κίνας να δείξει την πρόοδο και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη χώρα από την περίοδο που η Ζακαράια διέμενε εκεί.

Το προφίλ της Κέιτι Ζακαράια και οι επικρίσεις

Η Κέιτι Ζακαράια είναι 41 ετών και ο διορισμός της στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου έγινε πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η θητεία της έχει ήδη συνοδευτεί από επικρίσεις. Η Ζακαράια κατηγορείται ότι παρουσιάζεται ως δικηγόρος, χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα προσόντα που απαιτούνται για τον τίτλο αυτό.

Οι επικρίσεις αυτές προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο στην εικόνα της νέας εκπροσώπου Τύπου, πέρα από τις δηλώσεις της για την Κίνα. Το ζήτημα των προσόντων της έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στον πολιτικό χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας την ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Πιθανή επίσκεψη στην Κίνα και οι σχέσεις Τραμπ-Σι

Υπάρχει το ενδεχόμενο η Κέιτι Ζακαράια να επισκεφθεί την Κίνα τον Νοέμβριο. Η πιθανή αυτή επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διεθνούς συνόδου κορυφής, όπου θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η εξέλιξη θα της δώσει την ευκαιρία να δει από κοντά τις τρέχουσες συνθήκες στη χώρα, μετά τις δηλώσεις της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην «πολύ καλή σχέση» που διατηρεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο ηγέτες είχαν συζητήσει διάφορα θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και ο πόλεμος στο Ιράν, υπογραμμίζοντας το εύρος των διμερών τους σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos