Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για την άσκηση «EUNOMIA» και το καλώδιο, αμφισβητώντας ελληνική αρμοδιότητα

Η Τουρκία προχώρησε σε νέα πρόκληση, εκδίδοντας NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA» σε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου. Με αυτή την κίνηση, η Άγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά την αρμοδιότητα του σταθμού του Ηρακλείου για την έκδοση ναυτιλιακών αγγελιών στην εν λόγω περιοχή. Η τουρκική αγγελία αφορά επιπλέον μια ζώνη από την οποία αναμένεται να διέλθει το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο θα αναλάβει την οργάνωση της βύθισης του υποθαλάσσιου καλωδίου για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εκδοθεί η σχετική αγγελία για τις εργασίες.

Η τουρκική NAVTEX και η αμφισβήτηση αρμοδιότητας

Το πρωί της Παρασκευής, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε μια νέα ναυτιλιακή αγγελία (NAVTEX), η οποία συνιστά παρέμβαση σχετικά με την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA». Στην τουρκική NAVTEX υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, η οποία έχει προσδιοριστεί νότια του Καστελλόριζου, υπάγεται αποκλειστικά στη δική του αρμοδιότητα για την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών.

Στο κείμενο της τουρκικής αγγελίας, ο ελληνικός σταθμός του Ηρακλείου χαρακτηρίζεται ως αναρμόδιος για την έκδοση τέτοιων αγγελιών στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική NAVTEX επαναλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες που είχαν ήδη ανακοινωθεί και καθοριστεί από τον ελληνικό σταθμό του Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας την άμεση αμφισβήτηση.

Η ελληνική αγγελία για την άσκηση «EUNOMIA»

Πριν από την έκδοση της τουρκικής NAVTEX, ο σταθμός του Ηρακλείου είχε ήδη προχωρήσει στην έκδοση της δικής του ναυτιλιακής αγγελίας αργά την Πέμπτη. Η ελληνική NAVTEX αφορούσε τη διεξαγωγή της άσκησης πυρών «EUNOMIA», προσδιορίζοντας με σαφήνεια την περιοχή διεξαγωγής της νότια του Καστελλόριζου.

Η πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA» έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 19 Οκτωβρίου. Η ελληνική αγγελία είχε καθορίσει με ακρίβεια τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας ζώνης όπου θα διεξαγόταν η άσκηση, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ναυτιλλομένους.

Η διεκδίκηση της Άγκυρας στην περιοχή

Η έκδοση της τουρκικής NAVTEX αποτελεί μια σαφή παρέμβαση, με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Αυτή η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τουρκικών θέσεων που αφορούν τον καθορισμό και τη διαχείριση των θαλάσσιων ζωνών.

Μέσω αυτής της ενέργειας, η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την άποψή της ότι ο σταθμός της Αττάλειας είναι ο μόνος αρμόδης για την έκδοση τέτοιων αγγελιών σε αυτή τη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Η ενέργεια αυτή αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και την αρμοδιότητα που ασκείται νόμιμα μέσω του σταθμού του Ηρακλείου.

Το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η τουρκική κίνηση, πέραν της άσκησης «EUNOMIA», συνδέεται άμεσα και με τις αναμενόμενες εργασίες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα διασυνδέσει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο. Η θαλάσσια περιοχή για την οποία εκδόθηκε η τουρκική NAVTEX είναι ακριβώς αυτή από την οποία αναμένεται να διέλθει το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο έχει αναλάβει το έργο.

Το πλοίο αυτό έχει ως αποστολή να οργανώσει τη βύθιση του καλωδίου, αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική ναυτιλιακή αγγελία για τις εργασίες που απαιτούνται. Η τουρκική παρέμβαση έρχεται ενόψει αυτών των σημαντικών ερευνών και εργασιών που αφορούν το καλώδιο, προσπαθώντας να προκαταλάβει τις εξελίξεις και να προβάλει τις διεκδικήσεις της στην περιοχή, θέτοντας ζήτημα αρμοδιότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki