Η Κέιτι Ζακαράια, η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ, αφαίρεσε φωτογραφίες με μπικίνι από το Instagram

Η Κέιτι Ζακαράια, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, προχώρησε σε αλλαγές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι αλλαγές αυτές παρατηρήθηκαν λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του διορισμού της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, η 41χρονη πρώην τηλεοπτική σχολιάστρια αφαίρεσε φωτογραφίες της στις οποίες εμφανιζόταν με μαγιό.

Αλλαγές στον προσωπικό λογαριασμό

Η Κέιτι Ζακαράια, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα ως η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, φαίνεται πως προέβη σε τροποποιήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι εν λόγω αλλαγές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, περιλαμβάνουν την αφαίρεση φωτογραφιών της με μαγιό. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκαν αυτές οι αλλαγές, ούτε έχει γίνει γνωστός ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την ενέργεια.

Το ζήτημα των αλλαγών αναδείχθηκε αρχικά από τη βρετανική εφημερίδα The Sun, η οποία παρατήρησε ότι ορισμένες φωτογραφίες της νέας εκπροσώπου δεν ήταν πλέον προσβάσιμες στον λογαριασμό της. Μεταξύ των φωτογραφιών που αφαιρέθηκαν, υπήρχε ένα στιγμιότυπο όπου η Κέιτι Ζακαράια πόζαρε μπροστά στη θάλασσα φορώντας μπικίνι. Ωστόσο, δεν έχουν διαγραφεί όλες οι αναρτήσεις της με μαγιό, καθώς η Daily Mail επισημαίνει ότι τουλάχιστον μία φωτογραφία της με μαγιό από τον Ιούλιο του 2025 παραμένει ενεργή στο Instagram της.

Η παρουσία της στα social media

Η Κέιτι Ζακαράια διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται διάφορες πτυχές της ζωής της. Στον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύει τακτικά φωτογραφίες που αφορούν τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Παράλληλα, αναρτά στιγμιότυπα από κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, καθώς και από τα ταξίδια της.

Εκτός από τις δημόσιες και επαγγελματικές της δραστηριότητες, το προφίλ της περιλαμβάνει επίσης αναρτήσεις από την καθημερινότητά της. Ειδικότερα, η Κέιτι Ζακαράια μοιράζεται με τους ακολούθους της φωτογραφίες από τις προπονήσεις της, καθώς και προσωπικές στιγμές από την οικογενειακή της ζωή, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του δημόσιου και ιδιωτικού της βίου.

Παλαιότερες δηλώσεις για το ντύσιμο

Το ενδιαφέρον γύρω από τις πρόσφατες αλλαγές στον λογαριασμό της Κέιτι Ζακαράια στο Instagram συνδέθηκε και με παλαιότερες δηλώσεις της σχετικά με το ντύσιμο των γυναικών κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η ίδια είχε εκφράσει την άποψη ότι ορισμένα αθλητικά ρούχα είναι υπερβολικά αποκαλυπτικά για έναν χώρο γυμναστηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, είχε προτείνει την επιλογή πιο καλυπτικών ενδυμάτων για την άσκηση.

Συγκεκριμένα, η Κέιτι Ζακαράια είχε υποστηρίξει ότι «πιστεύω ότι υπάρχει ένα όριο που ξεπερνιέται», αναφερόμενη στις ενδυματολογικές επιλογές. Είχε προσθέσει μάλιστα ότι είχε παρατηρήσει γυναίκες να φορούν αθλητικά ρούχα τα οποία, κατά την άποψή της, θύμιζαν μπικίνι. Η δήλωσή της αυτή είχε αναδείξει την προσωπική της στάση απέναντι στην ενδυμασία σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις της, η Κέιτι Ζακαράια είχε διευκρινίσει τη θέση της: «Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για αυτό. Αν δείχνεις υπέροχη, είμαι απολύτως υπέρ των μπικίνι, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κατάλληλο ντύσιμο για το γυμναστήριο». Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει τη διάκριση που έκανε μεταξύ της αποδοχής των μπικίνι σε κατάλληλες περιστάσεις και της ακαταλληλότητάς τους για το περιβάλλον ενός γυμναστηρίου.

Ερωτήματα για την επαγγελματική της ιδιότητα

Πέρα από τις αλλαγές στις αναρτήσεις της στα social media, η Κέιτι Ζακαράια βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ερωτήματα που αφορούν την επαγγελματική της ιδιότητα. Συγκεκριμένα, τίθενται ζητήματα σχετικά με το γεγονός ότι δεν διαθέτει άδεια δικηγόρου. Αυτό το θέμα προστίθεται στις συζητήσεις γύρω από το πρόσωπό της, λίγο μετά τον διορισμό της σε μια τόσο σημαντική θέση.

Επιπλέον, η Κέιτι Ζακαράια έχει αναφερθεί και σε μια προηγούμενη περίοδο της ζωής της, κατά την οποία ζούσε στην Κίνα. Αυτή η περίοδος τοποθετείται χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνουν το προφίλ της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, καθώς αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα.

Με πληροφορίες από: Newsit