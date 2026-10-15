Η Σάκκαρη στα προημιτελικά του Wuhan Open, οι εξελίξεις στον τρίτο γύρο

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε το εισιτήριο για την φάση των προημιτελικών του ATP 1000 της Γουχάν, μετά από μια νικηφόρα αναμέτρηση. Παράλληλα, στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σημειώθηκαν αρκετές σημαντικές προκρίσεις, με αθλήτριες όπως η Ίγκα Σβιόντεκ και η Ελίνα Σβιτολίνα να συνεχίζουν την πορεία τους. Ωστόσο, υπήρξαν και απρόσμενοι αποκλεισμοί, καθώς οι Γιόβιτς, Μούχοβα και Παολίνι έμειναν εκτός συνέχειας.

Η πρόκριση της Σάκκαρη και οι εκπλήξεις

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Μαρία Σάκκαρη, πέρασε με άνεση στην φάση των «8» του τουρνουά. Επικράτησε της Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στα προημιτελικά.

Στο μεταξύ, η Ίβα Γιόβιτς, η οποία θεωρούνταν φαβορί για να αντιμετωπίσει την Σάκκαρη στα προημιτελικά, αποκλείστηκε από την διοργάνωση. Η Μάγια Χβαλίνσκα ήταν αυτή που την άφησε εκτός, κερδίζοντάς την με 2-0 σετ. Εκτός συνέχειας έμειναν επίσης η Καρολίνα Μούχοβα και η Παολίνι, με την τελευταία να ηττάται από την Βρετανίδα Σόνεϊ Κάρταλ, η οποία βρίσκεται στο Νο.170 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι νίκες των Σβιόντεκ και Σβιτολίνα

Η Ίγκα Σβιόντεκ εξασφάλισε εύκολα την πρόκρισή της στις «8» της διοργάνωσης. Η Πολωνή τενίστρια επικράτησε της Αμερικανίδας Άσλιν Κρούγκερ με 6-4, 6-1. Στην επόμενη φάση, η Σβιόντεκ θα αντιμετωπίσει την Αν Λι, ενώ η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά με την νικήτρια από το ζευγάρι της Σάκκαρη.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, η Ελίνα Σβιτολίνα ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Άνιου Γκούο. Η Ουκρανή τενίστρια κέρδισε με 6-1, 6-4 και θα βρεθεί αντιμέτωπη στην φάση των «8» με την Σόνεϊ Κάρταλ. Η Κάρταλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη διοργάνωση, έχοντας ήδη αποκλείσει την Μπένσιτς και την Παολίνι.

Άλλες σημαντικές αναμετρήσεις και προκρίσεις

Η Μάγια Χβαλίνσκα ήταν αυτή που προκρίθηκε στα προημιτελικά, αφήνοντας εκτός την Ίβα Γιόβιτς. Η Χβαλίνσκα επικράτησε απέναντι στην Αμερικανίδα, η οποία βρίσκεται στο Νο.10 του παγκόσμιου ranking, με σχετική ευκολία. Πήρε το πρώτο σετ με 6-4 και το δεύτερο με 6-1, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της.

Η Αν Λι επίσης προχώρησε στην επόμενη φάση, νικώντας την Τζάνις Τσεν. Η Λι πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-1, αλλά στο δεύτερο σετ οι δύο αθλήτριες έφτασαν στο tie-break. Εκεί, η Αμερικανίδα καθάρισε την αναμέτρηση, παίρνοντάς το με 7-1, κάνοντας το 7-6 στο game και το 2-0 στα σετ.

Η Γελένα Οσταπένκο εξασφάλισε επίσης την πρόκριση μετά από μια αναμέτρηση τριών σετ απέναντι στην Λέιλα Φερνάντεζ. Η Οσταπένκο επικράτησε με 2-1 σετ, με σκορ 6-1, 1-6, 6-4.

Απρόσμενα αποτελέσματα και επόμενες διασταυρώσεις

Μία ακόμη απρόσμενη νίκη, βάσει των πιθανοτήτων, σημείωσε η Ντιάνα Σνάιντερ. Η Σνάιντερ, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Νο.6 παγκοσμίως, Καρολίνα Μούχοβα, με σκορ 7-5, 6-3. Την Ντιάνα Σνάιντερ στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει η Γελένα Οσταπένκο.

Οι διασταυρώσεις για την φάση των «8» διαμορφώνονται με ενδιαφέρον. Η Ίγκα Σβιόντεκ θα αντιμετωπίσει την Αν Λι, ενώ η Ελίνα Σβιτολίνα θα αναμετρηθεί με την Σόνεϊ Κάρταλ. Η Γελένα Οσταπένκο θα παίξει εναντίον της Ντιάνα Σνάιντερ, ενώ η Μαρία Σάκκαρη αναμένει την αντίπαλό της για την θέση στα ημιτελικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta