Βαθαίνει το χάσμα ΗΠΑ – Ουκρανίας: «Ντροπή» για τον Τραμπ τα πλήγματα στη Ρωσία, «προδοσία» για τον Ζελένσκι

Ένα αυξανόμενο χάσμα παρατηρείται στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για «προδοσία» από τον Τραμπ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων ρωσικών επιθέσεων. Η ένταση αυτή συνοδεύεται από σοβαρές διαταραχές στο δορυφορικό σύστημα Starlink, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και η «ντροπή»

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, χαρακτήρισε «ντροπή» τα ανανεωμένα πλήγματα της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις ανεβάζουν τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας.

Η θέση του αυτή έρχεται καθώς ο ίδιος ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Ο Τραμπ αποδίδει στις επιθέσεις αυτές την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, γεγονός που, όπως φαίνεται, πλήττει τις προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η «προδοσία» του Ζελένσκι και η επανέναρξη των πληγμάτων

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε τις επιθέσεις στα διυλιστήρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, εκφράζοντας την οργή του για την «προδοσία» του Τραμπ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών από τις ΗΠΑ και η ταυτόχρονη επιβράδυνση της δορυφορικής υπηρεσίας διαδικτύου Starlink είναι «επικίνδυνες» για τους πολίτες της χώρας του.

Ο Ζελένσκι είχε παγώσει τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους για τρεις ημέρες, ικανοποιώντας τις επιθυμίες των ΗΠΑ. Ωστόσο, δήλωσε ότι θα τα επαναλάβει, επειδή ο Πούτιν συνέχιζε να επιτίθεται σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Μάλιστα, προκλητικά δήλωσε: «Το μπλοκάρισμα [στις επιθέσεις σε διυλιστήρια] έχει αρθεί. Τελειώσαμε».

Τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια

Την Πέμπτη, μια επίθεση ουκρανικού drone στη ρωσική περιφέρεια του Ριαζάν προκάλεσε φωτιά σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Αυτό το περιστατικό αποτελεί το πρώτο ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση μετά την απροσδόκητη ανακοίνωση του Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία» την Κυριακή.

Παράλληλα, ένας τερματικός σταθμός καυσίμων στο Ροστόφ-ον-Ντον, στη νότια Ρωσία, ξαναπήρε φωτιά θεαματικά, αφού είχε καίγεται επί πέντε ημέρες. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ακολούθησαν την οργή του Ζελένσκι κατά του Προέδρου Τραμπ, επειδή υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή μια «ύπουλη» συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ. Τόσο ο Ζελένσκι όσο και Αμερικανοί γερουσιαστές χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή δώρο στον Πούτιν, που θα εξασφαλίσει στη Ρωσία έσοδα για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι διαταραχές στο δορυφορικό σύστημα Starlink

Η Ουκρανία βίωσε την «εκδικητική οργή του Τραμπ» τις τελευταίες ημέρες, καθώς το δορυφορικό σύστημα internet και άλλων υπηρεσιών Starlink της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ ουσιαστικά σταμάτησε να λειτουργεί. Αυτό προκάλεσε σοβαρότατες διαταραχές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου, καθώς η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα συστήματα Starlink για να κατευθύνει πολλά drones μεσαίου βεληνεκούς προς τους στόχους τους.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν δυτικό αξιωματούχο που ενημερώθηκαν για το θέμα, η εντολή για τον περιορισμό του δορυφορικού συστήματος Starlink προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ηγέτες του υπουργείου Άμυνας έλαβαν μήνυμα ότι η υπηρεσία Starshield της SpaceX για τον ουκρανικό στρατό έπρεπε να περιοριστεί. Το Πεντάγωνο είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της Starshield, η οποία αποτελεί τη στρατιωτικής ποιότητας έκδοση της υπηρεσίας Starlink.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι δέκτες Starlink στρατιωτικού επιπέδου σταμάτησαν να λειτουργούν στην Ουκρανία όταν τοποθετήθηκαν σε αντικείμενα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, παρεμποδίζοντας την λειτουργία των ουκρανικών drones που βασίζονται σε αυτούς για τα ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης πάνω από το ουκρανικό έδαφος. Άτομο από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δέκτες λειτουργούν πλέον εν κινήσει, αλλά μόνο σε ταχύτητες έως 100 μίλια ανά ώρα (160 χλμ./ώρα). Οι περιορισμοί αυτοί περιπλέκουν τις αποστολές κρούσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων και των εφοδιαστικών δικτύων στα κατεχόμενα εδάφη και επιβραδύνουν τα drone αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη των εισερχόμενων ρωσικών drone τύπου «Shahed».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki