Έντονη δυσαρέσκεια Ευρωπαίων ηγετών για τους χειρισμούς του Αντόνιο Κόστα

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν Ευρωπαίοι ηγέτες αναφορικά με τους χειρισμούς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις ανέδειξαν βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών, κυρίως σε θέματα που αφορούν το ενεργειακό κόστος και τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι διαπραγματεύσεις εξελίχθηκαν σε έναν μαραθώνιο 14 ωρών, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος.

Επικρίσεις για τη διαχείριση της Συνόδου Κορυφής

Οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Σύνοδο Κορυφής περιγράφονται ως ένας μαραθώνιος διάρκειας 14 ωρών, ο οποίος δεν οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, διαχειρίστηκε τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Το Politico αναφέρει ότι ο Αντόνιο Κόστα θεωρείται ο άνθρωπος των συμφωνιών, εκείνος που φέρνει κοντά τους Ευρωπαίους ηγέτες, όμως οι προσπάθειές του όλο και συχνότερα μένουν χωρίς αντίκρισμα.

Ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είναι Σοσιαλιστής σε αντίθεση με τις περισσότερες από τις τρέχουσες κορυφαίες προσωπικότητες της ΕΕ, δέχθηκε τη δριμεία κριτική από τότε που ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η δυσαρέσκεια εστιάστηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε δύο διαφορετικά και κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ένωση.

Τα δύο βασικά ζητήματα που προκάλεσαν την ένταση

Η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων ηγετών επικεντρώθηκε στον τρόπο διαχείρισης δύο σημαντικών θεμάτων: των διαπραγματεύσεων για τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας και του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών ανέμεναν να υπάρξουν ενδείξεις προόδου και στα δύο αυτά ζητήματα κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, και συνεχίστηκε την Παρασκευή.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα των συζητήσεων ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ένα αδιέξοδο. Στη χειρότερη περίπτωση, παρατηρήθηκε μια αυξανόμενη διχόνοια μεταξύ των κρατών-μελών. Η ημέρα των συζητήσεων διήρκεσε συνολικά 14 ώρες, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό αντίκρισμα ή κάποια απτή συμφωνία στα θέματα που τέθηκαν προς διαπραγμάτευση.

Η δήλωση του Φινλανδού πρωθυπουργού και οι προκλήσεις

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο, δήλωσε στο Politico ότι «όσο περισσότερο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, τόσο περισσότερες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε». Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη να βρεθεί μια λύση εντός του τρέχοντος έτους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυσκολία της κατάστασης.

Ο Πέτερι Όρπο χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως «μια τεράστια πρόκληση», υπογραμμίζοντας το μέγεθος των εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν για την επίτευξη συμφωνίας. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν το κλίμα ανησυχίας και τις πιέσεις που ασκούνται για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Υψηλά διακυβεύματα και ευρύτερο πλαίσιο

Τα διακυβεύματα στην παρούσα συγκυρία είναι εξαιρετικά υψηλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ επιδιώκει απεγνωσμένα να αμβλύνει την κρίση του κόστους ζωής, η οποία επηρεάζει τους πολίτες της, και να επιτύχει συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας κρίνεται απαραίτητη πριν από τις εθνικές εκλογές του επόμενου έτους, καθώς οι εκλογικές αναμετρήσεις θα καταστήσουν την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας πολύ πιο δύσκολη.

Η έλλειψη ενότητας μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ένωσης γίνεται ακόμη πιο έντονη σε μια περίοδο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει διατεθειμένος να ταχθεί υπέρ της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις εσωτερικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ.

Φωνές υπεράσπισης και πολιτικό προφίλ

Παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε ο Αντόνιο Κόστα, δεν έλειψαν και οι φωνές που υπερασπίστηκαν τους χειρισμούς του. Αυτές οι φωνές επεσήμαναν τις εγγενείς δυσκολίες που υπάρχουν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων των διαφορετικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων τους. Η πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων καθιστά συχνά δύσκολη την άμεση επίτευξη συναίνεσης.

Ο Αντόνιο Κόστα, ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει αναλάβει έναν ρόλο που απαιτεί συνεχή διαμεσολάβηση. Η θέση του, την οποία κατέχει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, τον φέρνει αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της ενότητας και της λήψης αποφάσεων σε ένα πολυμερές περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit