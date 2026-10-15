Χάλι Μπέρι: Ο 12χρονος γιος της θα καταθέσει στη δίκη μετά την καταγγελία ότι τον έπιασε από τον λαιμό

Αμερικανικό δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως στο αίτημα του Ολιβιέ Μαρτίνεζ να καταθέσει ο 12χρονος γιος που έχει αποκτήσει με τη Χάλι Μπέρι. Η διάσημη ηθοποιός καταγγέλλεται για κακοποίηση, με τον ισχυρισμό ότι έπιασε από τον λαιμό το ανήλικο παιδί τους. Η σοβαρή αυτή υπόθεση οδήγησε σε προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας του γιου από την ηθοποιό και σε περιορισμό των επαφών της μαζί του.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την κατάθεση

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Σέλεϊ Κάουφμαν, ανακοίνωσε την Τετάρτη (14.10.2026) την απόφασή της, επιτρέποντας την κατάθεση του ανηλίκου παιδιού. Η δικαστική αυτή απόφαση, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω της «Daily Mail», ανέφερε ρητά ότι «το ανήλικο παιδί επιτρέπεται να καταθέσει».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η κατάθεση του 12χρονου γιου της Χάλι Μπέρι θα περιορίζεται αυστηρά στο αίτημα για την έκδοση περιοριστικών μέτρων. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην υπόθεση που έχει προκύψει μεταξύ της Χάλι Μπέρι και του πρώην συζύγου της, γνωστού ηθοποιού Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Οι δικαστικές εντολές και οι περιορισμοί

Η δικαστής Κάουφμαν προχώρησε επίσης σε προειδοποιήσεις προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, υπενθυμίζοντάς τους ότι όλες οι προηγούμενες δικαστικές εντολές παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Μεταξύ άλλων, αυτές οι εντολές περιλαμβάνουν την απαγόρευση συζήτησης με το ανήλικο παιδί οποιωνδήποτε ζητημάτων σχετικών με την επιμέλεια.

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η συζήτηση για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε δικογράφων ή οποιεσδήποτε διαδικασίες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Η δικαστής κατέληξε τονίζοντας ότι «το ανήλικο παιδί δεν θα πρέπει να καθοδηγείται ή να προετοιμάζεται ως προς το τι θα καταθέσει», διασφαλίζοντας έτσι την ανεξαρτησία της κατάθεσής του.

Οι κατηγορίες κατά της Χάλι Μπέρι

Η Χάλι Μπέρι βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για κακοποίηση του γιου της, με τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ να υποστηρίζει ότι η ηθοποιός «άσκησε σωματική βία» στον νεαρό Μασέο. Συγκεκριμένα, ο Μαρτίνεζ την κατηγορεί ότι «πηδώντας πάνω του και πιάνοντάς τον από τον λαιμό» κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που φέρεται να συνέβη στις 26 Σεπτεμβρίου.

Λόγω αυτών των καταγγελιών, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά της 60χρονης Μπέρι. Η υπόθεση αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας του γιου από την ηθοποιό και τον περιορισμό των επαφών της μαζί του, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης.

Η άρνηση της ηθοποιού και οι αντικρούσεις

Από την πλευρά της, η Χάλι Μπέρι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που της προσάπτονται, υποστηρίζοντας με έμφαση ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στο παιδί της. Στο πλαίσιο αυτής της άρνησης, ζητά να επανέλθει η συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Ο Μαρτίνεζ, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια φωτογραφία «τραβηγμένη» από τον ίδιο τον γιο τους, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύει την κακοποίηση. Η Χάλι Μπέρι διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό περί ύπαρξης τέτοιας φωτογραφίας. Επιπλέον, η 18χρονη κόρη της ηθοποιού έχει λάβει θέση υπέρ της μητέρας της, αρνούμενη τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit