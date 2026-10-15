Η Ελλάδα στρατηγικός παίκτης στην απεξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα

Η Ελλάδα αξιοποιεί τον ορυκτό της πλούτο, από τις Σκουριές Χαλκιδικής έως τη Βοιωτία, διεκδικώντας έναν στρατηγικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά κρίσιμων πρώτων υλών. Η έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου χρυσού και χαλκού στις Σκουριές, καθώς και η επικείμενη παραγωγή γαλλίου, τοποθετούν τη χώρα σε κομβική θέση για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα. Αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στόχο των Βρυξελλών για διασφάλιση της προμήθειας βασικών μετάλλων.

Η επένδυση στις Σκουριές και η παραγωγή χρυσού και χαλκού

Η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική του καναδικού μεταλλευτικού ομίλου Eldorado Gold, χρειάστηκε επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερα από δέκα χρόνια κατασκευαστικών εργασιών για την ολοκλήρωση του μεταλλείου στις Σκουριές. Το έργο βρίσκεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, στη βόρεια Ελλάδα, και η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την εμπορική παραγωγή εντός του τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Με την έναρξη της εξόρυξης χρυσού και χαλκού στην περιοχή της Μακεδονίας, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού στην Ευρώπη. Συγκαταλέγεται πλέον μαζί με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Σουηδία σε αυτή την κατηγορία. Η Ελληνικός Χρυσός προβλέπει την ετήσια παραγωγή 4,4 τόνων χρυσού, επαναφέροντας την περιοχή στο επίκεντρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Το γάλλιο της Metlen και η κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης

Παράλληλα με την εξόρυξη χρυσού και χαλκού, δρομολογείται και η παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα. Ο όμιλος Metlen, υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Μυτιληναίου, φιλοδοξεί να καλύψει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το σύνολο της σημερινής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο μέταλλο.

Η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, συμπεριλαμβανομένου του γαλλίου, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Βρυξελλών. Ο στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες όσον αφορά την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εξαγωγές ορυκτών και μετάλλων χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλεία γεωπολιτικής ισχύος.

Ιστορική συνέχεια και σύγχρονη σημασία των Σκουριών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ήδη τον πλούτο που κρυβόταν στα πυκνά δασωμένα βουνά της Χαλκιδικής. Ο χρυσός που εξορυσσόταν στην περιοχή θεωρείται ότι ήταν καθοριστικός για την ανάδειξη του βασιλείου της Μακεδονίας σε κυρίαρχη δύναμη στον ελληνικό χώρο, καθώς και για την πραγματοποίηση των εκστρατειών του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σήμερα, η περιοχή των Σκουριών συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, με την προβλεπόμενη παραγωγή χρυσού να την καθιστά ξανά κέντρο μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η ιστορική συνέχεια της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της Ελλάδας υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία του εγχώριου ορυκτού πλούτου.

Οικονομικά οφέλη και η στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων του μεταλλείου, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Τόνισε επίσης την ανάγκη η χώρα να προσφέρει στους ξένους επενδυτές αξιοπιστία και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την προσέλκυση και διατήρηση επενδύσεων.

Το μεταλλείο στις Σκουριές συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα βιομηχανικά επενδυτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Η εταιρεία εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, η οποία προβλέπεται αρχικά να διαρκέσει 20 χρόνια, θα πραγματοποιήσει εξαγωγές συνολικής αξίας 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eldorado Gold, όταν το έργο φτάσει σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα, αναμένεται να υποστηρίξει περίπου 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία. Ο χρυσός χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και μικροηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και στην αεροδιαστημική βιομηχανία, ενώ ο χαλκός αποτελεί απαραίτητο υλικό για τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta