Ο Αντόνιο Κόστα στο στόχαστρο ηγετών της ΕΕ μετά το ναυάγιο της Συνόδου Κορυφής

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δέχεται σφοδρή κριτική από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το ναυάγιο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής. Η σύνοδος αυτή αποκάλυψε βαθιές διαιρέσεις τόσο για τις τιμές της ενέργειας όσο και για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι προσπάθειες του Κόστα να γεφυρώσει τις διαφορές φαίνεται να έπεσαν στο κενό, οδηγώντας σε ένα πλήρες αδιέξοδο.

Το κλίμα δυσαρέσκειας και η κριτική στον Κόστα

Ένα κλίμα αμφισβήτησης επικρατεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Σύνοδος Κορυφής της Πέμπτης ανέδειξε σημαντικές διαιρέσεις. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δέχεται πυρά από Ευρωπαίους ηγέτες για τους χειρισμούς του. Ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προέρχεται από την οικογένεια των Σοσιαλιστών, υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της Συνόδου Κορυφής την πιο σφοδρή κριτική αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Η δυσαρέσκεια των ηγετών επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις παράλληλες και ακανθώδεις συζητήσεις. Αυτές αφορούσαν τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανέμεναν ότι η διήμερη σύνοδος θα έστελνε μηνύματα προόδου, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ένα πλήρες αδιέξοδο.

Πολύωρες συζητήσεις και περαιτέρω διχασμός

Η σύνοδος χαρακτηρίστηκε από μια πολύωρη συζήτηση που διήρκεσε 14 ώρες, η οποία τελικά κατέληξε σε περαιτέρω διχασμό μεταξύ των κρατών μελών. Οι προσδοκίες για πρόοδο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι διαφορές παρέμειναν άλυτες, δημιουργώντας ένα αδιέξοδο στις κρίσιμες αποφάσεις.

Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει τις βαθιές διαφωνίες που υπάρχουν εντός της Ένωσης, ειδικά σε θέματα τόσο ζωτικής σημασίας όσο η ενεργειακή πολιτική και η κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού. Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας δημιουργεί προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Οι δηλώσεις του Φινλανδού πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «όσο περισσότερο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, τόσο περισσότερες δυσκολίες θα αντιμετωπίζουμε».

Ο κ. Όρπο τόνισε την ανάγκη να βρεθεί μια λύση φέτος, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυσκολία του εγχειρήματος. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τεράστια πρόκληση», υπογραμμίζοντας το υψηλό διακύβευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το διακύβευμα και οι μελλοντικές προκλήσεις

Το διακύβευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς πιέζεται να ελαφρύνει το κόστος διαβίωσης για τους πολίτες της. Η επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό είναι κρίσιμη προτού οι εθνικές εκλογές του επόμενου έτους, σε διάφορες χώρες, καταστήσουν τον συμβιβασμό ακόμη πιο δύσκολο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας εισέρχεται σε μια καθοριστική περίοδο για την προεδρία του, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να ξεπεράσει τις βαθιές διαφωνίες στον προϋπολογισμό. Παράλληλα, αναμένεται να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία το επόμενο έτος, προσθέτοντας πίεση στην τρέχουσα θητεία του.

Οι πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το έκρυθμο κλίμα που επικράτησε στην αίθουσα της Συνόδου Κορυφής επιβεβαιώθηκε από 16 διπλωμάτες και αξιωματούχους. Αυτοί μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, παρέχοντας μια εικόνα των εσωτερικών διεργασιών.

Η πλειονότητα των πηγών αυτών άσκησε κριτική στον Αντόνιο Κόστα για τους χειρισμούς του, αν και υπήρξαν και ορισμένες φωνές που τάχθηκαν υπέρ του. Αυτή η διαφωνία εντός των διπλωματικών κύκλων αντικατοπτρίζει τις γενικότερες διαιρέσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Με πληροφορίες από: Enikos