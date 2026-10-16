Πολλαπλές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια: Εκκενώσεις και χιλιάδες στρέμματα στάχτη

Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, καθώς η πολιτεία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού ενόψει της ενίσχυσης των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Οι συνθήκες αυτές απειλούν να τροφοδοτήσουν την ταχεία εξάπλωση των μετώπων τις επόμενες ημέρες. Η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές, η Henderson, εκδηλώθηκε κοντά στο Σαν Ντιέγκο, αναγκάζοντας τις αρχές να προβούν σε εκκενώσεις και διακοπή της κυκλοφορίας.

Η πυρκαγιά Henderson και οι εκκενώσεις

Η πυρκαγιά Henderson, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή, εκδηλώθηκε στη στρατιωτική βάση Camp Pendleton, κοντά στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα, καίγοντας περισσότερα από 1.000 στρέμματα γης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι τοπικές αρχές αναγκάστηκαν να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Επιπλέον, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Interstate 5, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, η πυρκαγιά Henderson παρέμενε εντελώς ανεξέλεγκτη.

Τα μέτωπα στο Λος Άντζελες

Παράλληλα με την πυρκαγιά Henderson, προειδοποιήσεις εκκένωσης εκδόθηκαν και για δύο ακόμη μέτωπα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες στην Αζούσα, κοντά στα όρη Σαν Γκάμπριελ, καθώς και στην περιοχή του Μαλιμπού.

Η πυρκαγιά Bryson στο Μαλιμπού επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, φτάνοντας τα 200 στρέμματα κοντά στην περιοχή Encinal Canyon, υπό την επίδραση των ανέμων Σάντα Άνα, γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστικές εκκενώσεις. Στην Αζούσα, η πυρκαγιά Peak έκαψε περίπου 43 στρέμματα, προτού οι πυροσβέστες καταφέρουν να τη θέσουν εν μέρει υπό έλεγχο. Αυτό επέτρεψε την υποβάθμιση των υποχρεωτικών εκκενώσεων σε απλές προειδοποιήσεις για τους κατοίκους.

Οι άνεμοι «Σάντα Άνα» και οι συνθήκες

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν εν μέσω των ισχυρών ξηρών ανέμων «Σάντα Άνα», οι οποίοι αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα στην ταχεία εξάπλωση των φλογών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να διατηρηθούν έως το Σάββατο, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο για ακραία συμπεριφορά της φωτιάς.

Οι ριπές των ανέμων προβλέπεται να φτάσουν τα 32 έως 64 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στα ορεινά των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες έρχονται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μια ταραγμένη έναρξη του φθινοπώρου, η οποία έχει περιλάβει κύματα καύσωνα, υψηλά κύματα και πλημμύρες.

Ιστορικό και μελλοντικές απειλές

Στην πόλη του Λος Άντζελες, οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, παραμένουν νωπές. Αν και η τρέχουσα κατάσταση δεν συγκρίνεται σε μέγεθος με εκείνη του 2025, οι εκτεταμένες καμένες εκτάσεις δημιουργούν νέους κινδύνους.

Συγκεκριμένα, οι καμένες περιοχές αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα, το φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό απειλεί να επιδεινώσει την κατάσταση τους επόμενους μήνες, συνδυαζόμενο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki