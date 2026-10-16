Ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα της δώσω προεδρική χάρη, απογοητεύτηκα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποφεύγοντας να δώσει μία σαφή απάντηση στο ενδεχόμενο να της απονείμει προεδρική χάρη. Η στάση του πρώην Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο διαφόρων καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις ενέργειες της Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τα όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η πρώην πρέσβειρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες.

Το ερώτημα για την προεδρική χάρη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Ρομπ Φίνερτι του Newsmax, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο να απονείμει προεδρική χάρη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η απάντηση του πρώην προέδρου ήταν χαρακτηριστική και απέφυγε να ξεκαθαρίσει τη θέση του επί του θέματος.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν του τέθηκε το ερώτημα για την πιθανή απονομή χάρης. Αυτή η απάντηση δείχνει την απροθυμία του να δεσμευτεί ή να σχολιάσει περαιτέρω ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε εάν θα εξέταζε ποτέ μια τέτοια κίνηση, παρά τις πιέσεις να δώσει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Η στάση του αυτή διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις νομικές της υποθέσεις.

Οι καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σειρά από καταγγελίες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων της. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες κάνουν λόγο για παράτυπη άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτές οι κατηγορίες έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αμφισβήτησης γύρω από το πρόσωπό της.

Πέρα από τις καταγγελίες για παράτυπη άσκηση καθηκόντων, η Γκίλφοϊλ αντιμετωπίζει και μία αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Η αγωγή αυτή προσθέτει ένα επιπλέον νομικό βάρος στην ήδη επιβαρυμένη κατάστασή της, καθιστώντας την υπόθεση της ακόμα πιο περίπλοκη.

Οι λεπτομέρειες των καταγγελιών και της αγωγής έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ καλείται πλέον να διαχειριστεί τις νομικές αυτές προκλήσεις, οι οποίες έχουν προκύψει από τις ενέργειές της.

Η απειλή της «εκρηκτικής ηχογράφησης»

Στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Ντίτερς έχει απειλήσει με την αποκάλυψη μιας «εκρηκτικής ηχογράφησης 16 λεπτών». Η εν λόγω ηχογράφηση φέρεται να έχει καταγραφεί στην Αθήνα και, σύμφωνα με τον Ντίτερς, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις.

Ο Ντίτερς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή η ηχογράφηση «μπορεί να ρίξει τον Τραμπ», υποδηλώνοντας το μέγεθος της πιθανής της επίδρασης. Η απειλή αυτή προσθέτει μία νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς συνδέει τις ενέργειες της Γκίλφοϊλ με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτής της ηχογράφησης παραμένουν ένα κρίσιμο σημείο στην υπόθεση, με τον Ντίτερς να την παρουσιάζει ως ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο. Η πιθανή δημοσιοποίησή της αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις εξελίξεις και να φέρει νέα στοιχεία στο προσκήνιο.

Η απογοήτευση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τα όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει διαβάσει κάποια πράγματα που τον άφησαν απογοητευμένο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες των πληροφοριών που έλαβε.

«Απογοητεύτηκα με όσα διάβασα. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι η ενημέρωσή του προέρχεται από δημοσιεύματα ή άλλες πηγές, και όχι από απευθείας επικοινωνία με την ίδια την Γκίλφοϊλ.

Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του Τραμπ και της Γκίλφοϊλ, σε συνδυασμό με την εκφρασμένη απογοήτευση, αναδεικνύει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους. Η στάση του Τραμπ δείχνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά διατηρεί μία επιφυλακτική στάση απέναντι στην πρώην συνεργάτιδά του.

Η θητεία της στην Ελλάδα

Παρά τις τρέχουσες καταγγελίες και την απογοήτευση που εξέφρασε, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία θετική αναφορά στη θητεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε την απόδοσή της κατά την περίοδο που διετέλεσε πρέσβειρα.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα έκανε πολύ καλή δουλειά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τις σημερινές κατηγορίες για παράτυπη άσκηση καθηκόντων και προσθέτει μία διαφορετική οπτική στην αξιολόγηση του έργου της.

Η αναφορά του Τραμπ στη θετική της απόδοση στην Ελλάδα υπογραμμίζει μία πτυχή της θητείας της που ο ίδιος φαίνεται να εκτιμά, παρά τις τρέχουσες νομικές προκλήσεις. Η δήλωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μία αναγνώριση του έργου της σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ανεξάρτητα από τις μεταγενέστερες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis