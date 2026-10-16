Πολίτης εξουδετέρωσε 16χρονο δράστη σε επίθεση σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες Πέμπτη, γύρω στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα, σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Ένας 16χρονος εισέβαλε στο σχολείο με όπλο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα: τρία παιδιά και μία δασκάλα. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από πολίτη, ο οποίος τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο τραγικός απολογισμός και τα θύματα

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης, Μάικ Κραντς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει τέσσερις νεκρούς από τα πυρά του 16χρονου δράστη. Πρόκειται για μία δασκάλα και τρία παιδιά, τα οποία ήταν ηλικίας 5, 8 και 11 ετών αντίστοιχα. Ο ίδιος ο δράστης είναι επίσης νεκρός.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει το κίνητρο του ανήλικου δράστη για αυτή την πολύνεκρη ενέργεια.

Η πορεία της επίθεσης

Οι πρώτες κλήσεις στην αστυνομία ελήφθησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) χθες Πέμπτη, ενημερώνοντας για επίθεση ενόπλου. Η αρχική κλήση αφορούσε έναν άγνωστο άνδρα που είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου σε κοντινή απόσταση από το σχολείο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κλήσεις, οι οποίες ανέφεραν ότι ένοπλος είχε εισέλθει στο σχολικό συγκρότημα και πυροβολούσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ ανακοίνωσε ότι ο δράτης πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του δημοτικού σχολείου Silver Rail, προκειμένου να παραβιάσει την είσοδο. Αφού κατάφερε να εισέλθει, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στο κτίριο, με τις συνέπειες που περιγράφηκαν.

Η ηρωική παρέμβαση πολίτη

Σημαντικό ρόλο στην εξουδετέρωση του δράστη διαδραμάτισε ένας πολίτης. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της αστυνομίας Μάικ Κραντς, ο κάτοικος αυτός «είδε τον ύποπτο» να εισέρχεται στο δημοτικό σχολείο Silver Rail κρατώντας ένα μακρύκανο όπλο. Χωρίς δισταγμό, ο πολίτης αποφάσισε να τον καταδιώξει μέσα στο κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο πολίτης πυροβόλησε θανάσιμα τον 16χρονο δράστη, εξουδετερώνοντάς τον προτού προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Παρόλα αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί πόσο βαθιά μέσα στο κτίριο κατάφερε να προχωρήσει ο δράστης πριν εξουδετερωθεί.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον εξήρε την παρέμβαση του πολίτη, χαρακτηρίζοντάς την «ηρωική». Τόνισε επίσης ότι η άμεση αντίδρασή του απέτρεψε την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών, περιορίζοντας έτσι τον τραγικό απολογισμό της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr