Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Ντροπή» οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια – Καταγγελίες του Κιέβου για πιέσεις των ΗΠΑ

Νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας προκαλεί η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού ομολόγου του, κατηγορώντας τον ότι συμβάλλει στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Παράλληλα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις στη Ρωσία, ενώ το Κίεβο καταγγέλλει πιέσεις από την Ουάσινγκτον.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και η «ντροπή» των επιθέσεων

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως αυτές τις ενέργειες με την αύξηση των τιμών των καυσίμων στην παγκόσμια αγορά. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων επιβαρύνουν τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Ο Τραμπ έστρεψε τα πυρά του προσωπικά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι με τις ενέργειές του προκαλεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον για τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αμφισβήτηση των προθέσεων του Ζελένσκι

Πέρα από τις κατηγορίες για τις επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε και την πρόθεση του Ουκρανού προέδρου να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», εκφράζοντας την πεποίθησή του για την απροθυμία του Ουκρανού ηγέτη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει». Αυτές οι δηλώσεις σηματοδοτούν μια νέα όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, με επίκεντρο τόσο τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και το ευρύτερο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και της πορείας προς την ειρήνη.

Η «ενεργειακή εκεχειρία» και οι ουκρανικές καταγγελίες

Η αντιπαράθεση αυτή εκδηλώνεται μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ωστόσο, αυτή η φερόμενη συμφωνία δεν επιβεβαιώθηκε δημόσια ως κοινά αποδεκτή από τις δύο πλευρές. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ανέστειλε για τρεις ημέρες τα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία συνέχωσε τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, παρά την ουκρανική αναστολή των πληγμάτων. Παράλληλα, το Κίεβο καταγγέλλει ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών και τις δορυφορικές επικοινωνίες ως μέσα πίεσης, προσπαθώντας να επηρεάσει τις ουκρανικές στρατιωτικές αποφάσεις.

Νέα πλήγματα και η κλιμάκωση της έντασης

Εν μέσω αυτής της διπλωματικής έντασης, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εκ νέου εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Τα πλήγματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο όπου η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας εντείνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τον Ουκρανό ομόλογό του για άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις, με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ να σηματοδοτούν μια νέα φάση στην πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki