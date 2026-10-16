Ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απογοήτευση για τις καταγγελίες, αλλά θετική αξιολόγηση για το έργο της στην Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsmax την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν οικονομικές απαιτήσεις και πολυτελή τρόπο ζωής της. Παράλληλα, διευκρίνισε τη φύση της προσωπικής τους σχέσης και αξιολόγησε το έργο της στην Ελλάδα.

Οι καταγγελίες που προκάλεσαν την απογοήτευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τις αποκαλύψεις που αφορούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Newsmax την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιγράφουν μια σειρά από κατηγορίες εις βάρος της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνονται αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις, καθώς και φερόμενες οικονομικές συναλλαγές με δωρητή του Αμερικανού προέδρου. Επιπλέον, γίνεται λόγος για έναν πολυτελή τρόπο ζωής που φέρεται να ακολουθούσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, περιλαμβάνοντας μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και κότερα χωρίς την απαραίτητη αδειοδότηση.

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίζονται μόνο στα οικονομικά και τον τρόπο ζωής, αλλά αναφέρουν επίσης και περιστατικά κακομεταχείρισης μελών του προσωπικού της. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι απογοητεύτηκε έντονα από αυτά που διάβασε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και πως δεν είχε ακόμα την ευκαιρία να μιλήσει μαζί της.

Απάντηση για το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Newsmax, ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ με ένα συγκεκριμένο ερώτημα: αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να απονείμει προεδρική χάρη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην περίπτωση που αντιμετώπιζε νομικές περιπέτειες λόγω των καταγγελιών.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να δώσει μια σαφή απάντηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «δεν θέλω να το σκέφτομαι». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την απροθυμία του να τοποθετηθεί επί του θέματος της πιθανής νομικής εμπλοκής της πρώην πρέσβειρας.

Διευκρινίσεις για την προσωπική σχέση

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε επίσης να αποσαφηνίσει τη φύση της προσωπικής του σχέσης με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ανέφερε ότι τη γνωρίζει «όλα αυτά τα χρόνια» και «εδώ και πολλά χρόνια», ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν την ήξερε «τόσο καλά».

Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν, καθώς όταν την είχε ορίσει πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την είχε αποκαλέσει «καλή του φίλη». Επιπλέον, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αρραβωνιαστεί τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενώ στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ.

Θετική αξιολόγηση για το έργο στην Ελλάδα

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες και την προσωπική του απογοήτευση, ο Ντόναλντ Τραμπ διαχώρισε τις κατηγορίες αυτές από την αξιολόγησή του για την θητεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η πρώην πρέσβης είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε μάλιστα το έργο της ως «πολύ καλή δουλειά», δηλώνοντας συγκεκριμένα: «Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλής. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης στην Ελλάδα».

Αιφνιδιασμός για το περιεχόμενο μηνυμάτων

Στο πλαίσιο των δημοσιευμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και σε μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε αιφνιδιασμένος από το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων.

Αυτή η πτυχή των αποκαλύψεων προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τις διάφορες κατηγορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit