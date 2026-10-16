Τραμπ: «Ντροπή» οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια – «Πιο δύσκολος στις διαπραγματεύσεις ο Ζελένσκι»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε δηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι αυτές οι ενέργειες συμβάλλουν στην άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, άσκησε κριτική στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θεωρεί πιο δύσκολο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δηλώσεις για τις ουκρανικές επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια σχετικά με τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις που στόχευσαν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Ο κ. Τραμπ χρησιμοποίησε τη λέξη «ντροπή» για να περιγράψει αυτές τις ενέργειες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι εν λόγω επιθέσεις έχουν άμεσο αντίκτυ στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία και τους καταναλωτές.

Η κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε εκτεταμένη κριτική στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η κριτική του κ. Τραμπ επικεντρώθηκε στην στάση του Ζελένσκι όσον αφορά τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι λιγότερο πρόθυμος να συμβιβαστεί για την επίτευξη ειρήνης. Συγκεκριμένα, τον χαρακτήρισε «πιο δύσκολο στη συνεργασία και στις διαπραγματεύσεις» σε σύγκριση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όσον αφορά την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο.

Συγκρίσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια σύγκριση μεταξύ των δύο ηγετών, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφορικά με την επιθυμία τους για τον τερματισμό του πολέμου. Ο κ. Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι και οι δύο θα ήθελαν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει».

Ωστόσο, παρά την κοινή αυτή επιθυμία που τους απέδωσε, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ζελένσκι παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσέγγιση και τις συνομιλίες. Θεωρεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είναι πιο δύσκολος στο να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί, σε αντίθεση με τον Πούτιν, καθιστώντας την επίτευξη συμφωνίας πιο περίπλοκη.

«Δεν είμαι μεγάλος φαν του Ζελένσκι»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να εκφράσει την προσωπική του άποψη για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι καλός άνθρωπος για να συνεργαστούμε».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν είμαι μεγάλος φαν του Ζελένσκι. Έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την αρνητική του στάση απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη και την εκτίμησή του για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Enikos