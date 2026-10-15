Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το Starlink εν μέσω καταγγελιών του Κιέβου, δηλώσεις ΗΠΑ και Βρετανίας, παρέμβαση Μακρόν για την άμυνα

Η λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starlink στην Ουκρανία αποκαταστάθηκε, ένα γεγονός που χαιρετίστηκε από τους υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αποκατάσταση αυτή έρχεται εν μέσω καταγγελιών από την πλευρά του Κιέβου για προηγούμενους περιορισμούς στις υπηρεσίες, οι οποίοι φέρεται να επηρέασαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας. Ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής της SpaceX, αρνήθηκε την προσωπική του ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι τον έλεγχο της ταχύτητας λειτουργίας του συστήματος έχει η αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη σημασία της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Η αποκατάσταση του Starlink και οι διεθνείς αντιδράσεις

Την επαναλειτουργία του συστήματος Starlink στην Ουκρανία χαιρέτισαν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια των συνομιτιών τους. Η διακοπή της υπηρεσίας τις προηγούμενες ημέρες είχε προκαλέσει προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου, καθιστώντας την αποκατάσταση κρίσιμη για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, ο Γουές Στρίτινγκ διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές δεν εξέτασαν σε βάθος τα αίτια που οδήγησαν στην αρχική διακοπή της δορυφορικής σύνδεσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μιλήσαμε για λίγο για την αποκατάστασή της και χαιρετίσαμε αυτό το γεγονός», χωρίς να εμβαθύνουν στο γιατί συνέβη το πρόβλημα.

Οι καταγγελίες του Κιέβου και η απάντηση του Ίλον Μασκ

Η υπόθεση της διακοπής και των περιορισμών του Starlink προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία. Το Κίεβο υποστήριξε ότι η SpaceX, η εταιρεία του Ίλον Μασκ, περιόρισε την Τετάρτη τις υπηρεσίες Starlink, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν άμεσα οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δυσχέραναν σημαντικά τόσο τις επιθετικές όσο και τις αμυντικές αποστολές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα drones αυτά αξιοποιούν τη δορυφορική συνδεσιμότητα για την εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθιστώντας την απρόσκοπτη λειτουργία του Starlink ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά τους.

Απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν, ο Ίλον Μασκ υποστήριξε ότι τον έλεγχο της ταχύτητας λειτουργίας του συστήματος Starlink έχει η αμερικανική κυβέρνηση και όχι ο ίδιος προσωπικά. Με αυτή τη δήλωση, ο Μασκ απέρριψε ουσιαστικά την προσωπική του ευθύνη για τους περιορισμούς που τέθηκαν στην υπηρεσία.

Θέσεις ΗΠΑ και Βρετανίας για πιθανούς περιορισμούς

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, κλήθηκε να σχολιάσει στην εκπομπή «The Story with Martha MacCallum» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, κατά πόσο το Πεντάγωνο είχε περιορίσει τις επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας. Το ερώτημα αφορούσε την πιθανότητα οι περιορισμοί να είχαν ως στόχο να αποτραπούν ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Στην ερώτηση αυτή, ο Γουές Στρίτινγκ απάντησε με τη φράση «Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο», αποφεύγοντας έτσι να επιβεβαιώσει την ύπαρξη κάποιας αμερικανικής παρέμβασης σε αυτό το ζήτημα. Ο Βρετανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει εικασίες για τα αίτια της διακοπής, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτέλεσε αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ.

Η παρέμβαση του Εμανουέλ Μακρόν για την άμυνα της Ουκρανίας

Την ίδια περίοδο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την ανάγκη να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας τη συνεχή δέσμευση της Γαλλίας στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Ουκρανία πρέπει να διαθέτει «όλα τα μέσα» που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία του άμαχου πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών της χώρας, αναδεικνύοντας τις ανθρωπιστικές και στρατηγικές διαστάσεις της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki