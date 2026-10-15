Σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στη σήραγγα της Μάγχης: Δεκαεννέα τραυματίες

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, μετά την ανατροπή λεωφορείου στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης και τη σύγκρουσή του με εμπορευματική αμαξοστοιχία. Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στη γαλλική πλευρά της σήραγγας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων διάσωσης.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης, στην πλευρά της Γαλλίας. Ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε για άγνωστους λόγους, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας.

Η σύγκρουση του ανατραπέντος οχήματος με το εμπορευματικό τρένο προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή εξαρχής. Το συμβάν έλαβε χώρα στον χώρο του προβλήτα φόρτωσης του τούνελ, κοντά στην περιοχή του Καλαί.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των γαλλικών αρχών, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 19 άνθρωποι. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγεται και ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Από τους 19 τραυματίες, οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομείο. Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές διευκρίνισαν ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός εκ των πέντε ατόμων.

Άγνωστα τα αίτια της ανατροπής

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανατράπηκε το λεωφορείο παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του οχήματος και στην επακόλουθη σύγκρουση με την εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η έλλειψη σαφών πληροφοριών σχετικά με την αιτία της ανατροπής καθιστά την πλήρη κατανόηση του περιστατικού ένα ζήτημα που διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων διάσωσης

Μετά το συμβάν, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και τη μεταφορά των τραυματιών. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες του Eurotunnel, καθώς και δυνάμεις από γειτονικές γαλλικές πόλεις, οι οποίοι συνέδραμαν στις επιχειρήσεις.

Για την ταχύτερη μεταφορά των σοβαρά τραυματιών, ένα ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας SAMU προσγειώθηκε στην περιοχή περίπου στις 21:45, ώρα Ελλάδας. Στις προσπάθειες συντονισμού και επίβλεψης, στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκε και η αντιπεριφερειάρχης του Καλαί, Αγκάτ Κουρί.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των επιχειρήσεων διάσωσης, η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη περιοχή της σήραγγας της Μάγχης διακόπηκε πλήρως. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους για αρκετές ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός και η παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Η διακοπή της κυκλοφορίας ήταν απαραίτητη για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών των σωστικών συνεργείων και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων στην περιοχή του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki, Ieidiseis