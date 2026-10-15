Συνεχίζονται οι βίαιες διαδηλώσεις στην Αλβανία: Συγκρούσεις, τραυματισμοί και συλλήψεις για τρίτη ημέρα

Σκηνικό έντασης επικρατεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στην Αλβανία, καθώς βίαιες συγκρούσεις σημειώνονται ανάμεσα σε χιλιάδες διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις. Οι κινητοποιήσεις, που έχουν επεκταθεί σε διάφορες πόλεις της χώρας, στρέφονται κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με βασικό αίτημα την παραίτησή του. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, 89 άνθρωποι χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες, ενώ 65 άτομα συνελήφθησαν.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών και η στάση του πρωθυπουργού

Στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων βρίσκονται φοιτητές, οι οποίοι καταγγέλλουν τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια, τα υψηλά δίδακτρα και την ανεπαρκή στήριξη των νέων. Τα αιτήματα, ωστόσο, έχουν πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνουν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ζητούν επίμονα την παραίτηση του πρωθυπουργού. Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι «δεν παραιτούμαι», διατηρώντας σταθερή τη στάση του απέναντι στις πιέσεις.

Συγκρούσεις και επέμβαση της αστυνομίας

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό για να διαλύσει συγκεντρωμένους που επιχείρησαν να προσεγγίσουν κυβερνητικά κτίρια και να αποκλείσουν βασικούς οδικούς άξονες στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, καθώς οι διαδηλωτές επιδίδονταν σε πράξεις βανδαλισμού και επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, 65 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της προηγούμενης ημέρας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις αφορούν τις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, με την υποψία επιθέσεων κατά αστυνομικών, δημόσιων θεσμών και ιδιωτικής ή δημόσιας περιουσίας.

Απολογισμός τραυματιών

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 89 άνθρωποι χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες σε δύο νοσοκομεία των Τιράνων, λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων. Ο αριθμός αυτός υπογραμμίζει την ένταση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν.

Μεταξύ των 89 ανθρώπων που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, οι 61 ήταν αστυνομικοί. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα, δήλωσε ότι συνολικά 71 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ορισμένοι μάλιστα σοβαρά, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση των επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Επεισόδια σε Τίρανα και άλλες πόλεις

Η ένταση δεν περιορίστηκε στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα. Εκεί, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και επιτέθηκαν σε κτίρια δημόσιων υπηρεσιών και τραπεζών, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στη Σκόδρα, στα βορειοδυτικά της χώρας, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια του δημαρχείου και πέταξαν πέτρες προς τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα περιστατικά δείχνουν την ευρεία γεωγραφική εξάπλωση των κινητοποιήσεων.

Συγκρούσεις καταγράφηκαν και σε πόλεις του νότου, ενώ στην Κορυτσά μαθητές φέρονται να προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο τους και να απέκλεισαν δρόμους, συμβάλλοντας στο γενικότερο κλίμα αναταραχής που επικρατεί σε όλη την Αλβανία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis