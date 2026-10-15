Η Αλβανία στους δρόμους για τρίτη ημέρα: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα

Χιλιάδες διαδηλωτές βρίσκονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στους δρόμους της Αλβανίας, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα για περισσότερη στήριξη στους φοιτητές και καταγγελίες για τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια και τα υψηλά δίδακτρα, έχουν εξελιχθεί σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία σε Τίρανα και άλλες πόλεις της χώρας. Ο πρωθυπουργός Ράμα καταδικάζει το «χάος» που επικρατεί, αποδίδοντάς το στην αντιπολίτευση.

Ένταση και συγκρούσεις στην πρωτεύουσα

Σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Η αστυνομία επενέβη κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση, προκειμένου να διαλύσει το πλήθος που είχε συρρεύσει στους μεγάλους οδικούς άξονες γύρω από την πρωτεύουσα από το πρωί.

Οι ταραχές συνεχίστηκαν επί πολλές ώρες, επεκτεινόμενες σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Οι διαδηλωτές έβαλαν και πάλι στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και ορισμένα καταστήματα, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκτόξευσαν πέτρες, απέκλεισαν δρόμους και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, δημιουργώντας εικόνες έντασης στην πόλη.

Μέχρι αργά το απόγευμα, πυκνοί καπνοί και η οσμή από τα δακρυγόνα κάλυπταν τους δρόμους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι με σκουπίδια και σπασμένα τζάμια από τις βιτρίνες των καταστημάτων, μαρτυρώντας την έκταση των επεισοδίων.

Επέκταση των διαδηλώσεων σε άλλες πόλεις

Παράλληλα με τα γεγονότα στην πρωτεύουσα, οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας. Βίαια επεισόδια αναφέρθηκαν κυρίως στη Σκόδρα, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας. Εκεί, οι διαδηλωτές προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας τα τζάμια του δημαρχείου και εκτοξεύοντας πέτρες στην έδρα του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα από τοπικά μέσα έδειξαν επίσης διαδηλωτές να συγκρούονται με αστυνομικούς σε πόλεις του νότου της Αλβανίας, υπογραμμίζοντας τη γενικευμένη αναταραχή. Επιπλέον, πληροφορίες ανέφεραν ότι μαθητές στην Κορυτσά προχώρησαν σε παρόμοιες ενέργειες, σπάζοντας τα τζάμια του σχολείου τους και αποκλείοντας δρόμους.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Αλβανίας ζητούν επίμονα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ταυτόχρονα, απαιτούν περισσότερη στήριξη προς τους φοιτητές, καταγγέλλοντας τις κακές συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και τα υψηλά δίδακτρα που επιβαρύνουν τους σπουδαστές.

Η φοιτήτρια δημοσιογραφίας Τεφτάλια Παπά, μιλώντας σε διεθνές πρακτορείο, εξέφρασε τις προσδοκίες των διαδηλωτών. «Θέλουμε μια καλύτερη Αλβανία, όπου το σύστημα υγείας θα παρέχει βασική φροντίδα σε κάθε πολίτη, όπου η εκπαίδευση θα παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες και ίσες ευκαιρίες, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να σπουδάσουν και να ζήσουν χωρίς να πιέζονται από το υψηλό κόστος διαβίωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του πρωθυπουργού

Απέναντι στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τις βίαιες συγκρούσεις, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταδίκασε το «χάος» που, όπως υποστηρίζει, προκαλείται από την αντιπολίτευση. Ο Ράμα, ο οποίος δεν έχει παραιτηθεί, δηλώνει ότι η διαμαρτυρία δεν είναι οργανωμένη, υπονοώντας ότι οι ταραχές οφείλονται σε άλλους παράγοντες.

Το ζήτημα της πώλησης γης

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες στην Αλβανία συνδέονται επίσης με ένα ευρύτερο αίτημα για κυβερνητική λογοδοσία σχετικά με την πώληση γης. Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές ζητούν εξηγήσεις για την πώληση έκτασης που προορίζεται για την κατασκευή ενός πολυτελούς θερέτρου.

Το εν λόγω θέρετρο φέρεται να συνδέεται με τον γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, προσδίδοντας μια επιπλέον διάσταση στις αιτίες των διαμαρτυριών.

Με πληροφορίες από: Topontiki