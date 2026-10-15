Οδομαχίες και φωτιές στα Τίρανα: Ο Έντι Ράμα απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτηση

Σκληρές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν τα Τίρανα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, απέρριψε κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για παραίτηση, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εκτροχιάσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για τον Ράμα, ειδικά μετά την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία το 2025.

Ένταση και οδομαχίες στην πρωτεύουσα

Οι δρόμοι της αλβανικής πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, με φλεγόμενους κάδους, σπασμένα τζάμια και δακρυγόνα να συνθέτουν την εικόνα. Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν την Πέμπτη (15/10), με τους συγκεντρωμένους να εκσφενδονίζουν πέτρες και βόμβες μολότοφ, ενώ έσπαγαν τζάμια σε κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και εμπορικά κέντρα.

Η αστυνομία απάντησε στις επιθέσεις χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες νερού και δακρυγόνα για να απωθήσει τους διαδηλωτές. Στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, αστυνομικοί χτύπησαν με γκλομπ διαδηλωτές που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, μπροστά στα μάτια τουριστών. Η εικόνα της πόλης περιλάμβανε καμένους κάδους απορριμμάτων, κατεστραμμένες στάσεις λεωφορείων και σπασμένους φωτεινούς σηματοδότες, μαρτυρώντας την έκταση των επεισοδίων.

Τα αίτια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις τροφοδοτούνται από ένα σύνολο πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αλβανική κοινωνία. Μεταξύ των βασικών αιτιών που οδηγούν τους πολίτες στους δρόμους είναι η αυξανόμενη ακρίβεια, η οποία πλήττει σημαντικά την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Παράλληλα, οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και η υψηλή ανεργία δημιουργούν ένα κλίμα απογοήτευσης, ειδικά μεταξύ των νέων.

Επιπλέον, τα προβλήματα που παρατηρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα δυσαρέσκειας. Οι διαδηλωτές εκφράζουν επίσης έντονες καταγγελίες για διαφθορά, ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί επανειλημμένα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται και μια αμφιλεγόμενη τουριστική επένδυση, η οποία συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλώντας περαιτέρω ερωτήματα και εντείνοντας την κριτική κατά της κυβέρνησης.

Η κατηγορηματική στάση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε με ιδιαίτερη σκληρότητα στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν την πρωτεύουσα. Απέρριψε κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στη βία να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Αλβανός πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη θέση του, επικαλούμενος τη λαϊκή εντολή που έλαβε. Ο Ράμα τόνισε ότι ο κύριος στόχος της θητείας του είναι η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία που θεωρεί θεμελιώδη για το μέλλον και την ανάπτυξη της Αλβανίας.

Ακύρωση κοινοβουλευτικής συνεδρίασης και τραυματισμοί

Η ένταση που επικράτησε στα Τίρανα οδήγησε σε σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης συνεδρίασης του αλβανικού Κοινοβουλίου, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της αναταραχής και την αδυναμία λειτουργίας των θεσμών υπό αυτές τις συνθήκες. Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό σχεδόν 100 ανθρώπων.

Από αυτούς τους τραυματίες, ένας σημαντικός αριθμός, συγκεκριμένα 61, ήταν αστυνομικοί, γεγονός που καταδεικνύει την σφοδρότητα των οδομαχιών και την άμεση εμπλοκή των δυνάμεων ασφαλείας στα επεισόδια. Οι διαδηλωτές εκσφενδόνιζαν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τα κυβερνητικά κτίρια, τις τράπεζες και τα εμπορικά κέντρα, εντείνοντας περαιτέρω την κατάσταση της αναταραχής.

Με πληροφορίες από: Enikos