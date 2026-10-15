Ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι για τη νέα κατηγορία συνωμοσίας για βασανιστήρια

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, δήλωσαν αθώοι ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για τη νέα δίωξη που τους ασκήθηκε. Η κατηγορία αφορά συνωμοσία για τον βασανισμό πολιτικών τους αντιπάλων. Οι πρόσθετες αυτές κατηγορίες διευρύνουν το ήδη υπάρχον κατηγορητήριο σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι κρατούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα κατηγορία και η εμφάνιση στο δικαστήριο

Ο Νικολάς Μαδούρο, 63 ετών, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 70 ετών, οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερστιν, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Εκεί, δήλωσαν αθώοι για τη νέα κατηγορία της συνωμοσίας για διάπραξη βασανιστηρίων, η οποία προστέθηκε στο ήδη υπάρχον κατηγορητήριο.

Η δίωξη αυτή επικεντρώνεται στον φερόμενο βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους, προσθέτοντας ένα νέο και σοβαρό κεφάλαιο στις νομικές τους περιπέτειες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ιστορικό των κατηγοριών

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ήδη δηλώσει αθώοι για προηγούμενες κατηγορίες που αφορούσαν κατάχρηση εξουσίας. Συγκεκριμένα, το αρχικό κατηγορητήριο τους συνδέει με ενέργειες που στόχευαν στο να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να εξάγουν κοκαΐνη με πλοία.

Οι πρόσθετες κατηγορίες για συνωμοσία βασανιστηρίων διευρύνουν σημαντικά το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην προέδρου και της συζύγου του, καθιστώντας την υπόθεση ακόμη πιο περίπλοκη.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες βασανιστηρίων

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να είχε δώσει εντολή σε αξιωματούχους να βασανίσουν αντιπολιτευόμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Οι συγκεκριμένοι στρατιωτικοί κατηγορούνταν ότι συνωμοτούσαν εναντίον του καθεστώτος του.

Ένα περιστατικό που περιγράφεται αναλυτικά στο κατηγορητήριο αναφέρει ότι το 2014, ο Μαδούρο διέταξε αξιωματούχους να απαγάγουν στρατιωτικούς. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να τους αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αντιφρονούντες. Όταν κάποιοι από αυτούς αρνήθηκαν να μιλήσουν, ο Μαδούρο φέρεται να τους είπε «να τους πιέσουν σκληρότερα», υποδεικνύοντας την πρόθεσή του για χρήση βίας.

Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, φέρεται να συμφώνησε με αυτό το σχέδιο βασανιστηρίων. Επιπλέον, απέρριψε ένα εναλλακτικό σχέδιο που προέβλεπε τη «διείσδυση» στους κόλπους των αντιφρονούντων, προτιμώντας την πιο άμεση και βίαιη προσέγγιση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, βάσει των πηγών, ότι ο Μαδούρο και η Φλόρες δεν κατηγορούνται ότι συμμετείχαν οι ίδιοι αυτοπροσώπως σε βασανιστήρια.

Η σύλληψη και ο προγραμματισμός της δίκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό τον περασμένο Ιανουάριο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας την έναρξη της νομικής τους περιπέτειας στις ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψή τους, μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου και κρατούνται εν αναμονή της δίκης τους. Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027.

Εάν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών για διακίνηση ναρκωτικών και συνωμοσία για βασανιστήρια, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή κάθειρξης έως και 50 ετών.

Με πληροφορίες από: Topontiki